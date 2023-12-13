Принц Гарри и Меган Маркл попали в список главных неудачников Голливуда

Излишняя болтливость пары и их постоянные нападки на королевскую семью на фоне молчания Виндзоров на все обвинения и упреки сыграли с Сассексами плохую шутку.

Принц Гарри и Меган Маркл попали в список крупнейших неудачников Голливуда 2023 года по версии отраслевой библии The Hollywood Reporter. Журнал опубликовал обзор за 2023 год, отметив тех, кто одержал победу, а также тех, кто добился ровно противоположного результата, и Сассексы – на втором месте в антирейтинге.

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В частности издание высмеяло их "плаксивый" сериал на Netflix "Гарри и Меган", не менее плаксивую биографию принца "Запасной" и инертный подкаст" Меган Archetypes, который был закрыт Spotify в июне после всего лишь одного сезона.

Глава отдела инноваций и монетизации подкастов Spotify Билл Симмонс назвал пару "мошенниками" после того, как их контракт на 20 миллионов долларов закончился.

В журнале говорится, что пара "покинула жизнь, связанную с церемониальной государственной службой, чтобы заработать на своем статусе знаменитостей в Штатах", но не смогла заинтересовать своими идеями никого.

"Бренд Гарри и Меган превратился в ханжеский пузырь, который так и просил, чтобы его лопнули, а Южный Парк был булавкой", — говорят авторы, имея в виду, что в марте популярный мультфильм высмеял пару в эпизоде под названием "Всемирный тур по конфиденциальности". В нем Сассексов подвергли язвительной критике за то, что они заявили, что считают вторжение СМИ слишком интенсивным, но сами искали внимания с завидным упорством.

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"Тем не менее, все презрение и издевательства превосходят необходимость посещать более 200 официальных мероприятий королевской семьи в год, что звучит адски", – сделали в журнале вывод.

В списке неудачников года к Сассексам присоединились фильмы Marvel, франшиза "Крик", проблемный актер Эзра Миллер и Disney.

"Кто готов поспорить, что Боб Айгер желает, чтобы он остался на пенсии? Дисней потерпел поражение в 2023 году", — говорится в журнале.

Илон Маск также оказался в списке проигравших, который после покупки Twitter за 44 миллиарда долларов рекордно обвалил ее стоимость.

"Называйте ад как хотите, управление социальной сетью Илона Маска, которая долгое время служила важнейшим средством продвижения студий и талантов, было настолько катастрофическим, что появились статьи, предполагающие, что в остальном феноменально успешный бизнесмен, должно быть, намеренно разрушает дело, потому что никто не может быть таким умным и глупым одновременно. От отчуждения рекламодателей (доходы в США упали на 55% с тех пор, как он занял пост в 2022 году) и отключения пользователей до ретвитов антисемитов — Маск доказал, что нельзя быть взрослым боссом социальных сетей и играть импульсивного твиттер-тролля. Вам придется выбрать свою роль — и не нужно быть ученым-ракетчиком, чтобы это понять", – говорят составители списка.

Что касается рейтинга победителей, то его возглавила Тейлор Свифт, ранее ставшая "Человеком года" по версии TIME. Компанию ей составили создательницы "Барби" Марго Робби и Грета Гервиг, а также глава профсоюза актеров Фрэн Дрешер.

Режиссер "Оппенгеймера" Кристофер Нолан также был объявлен победителем вместе с развлекательным центром Las Vegas Sphere и Silver Foxes. Журнал отметил, что 57-летний Патрик Демпси был назван "Самым сексуальным мужчиной из ныне живущих", а также упомянул возрождение Харрисона Форд, Арнольда Шварценеггера и Сильвестра Сталлоне.

Ранее Фокус писал, что эксперты по связям с общественностью пророчат Меган и Гарри в 2024 году переломный момент, поскольку Голливуд уже "сыт по горло" разногласиями по поводу книги Омида Скоби "Финал".