Эксперты предсказывают крах карьеры Меган Маркл в Голливуде

Эксперты по связям с общественностью говорят, что Меган и Гарри в 2024 году ждут переломный момент, поскольку Голливуд уже "сыт по горло" разногласиями по поводу книги Омида Скоби "Финал".

Related video

Хоть Омида Скоби и называют "рупором Меган Маркл" и их главным поклонником, по мнению экспертам по связям с общественностью, он оказал Маркл и принцу Гарри медвежью услугу своей книгой "Финал". В Нидерландах ее даже убрали с полок после того, как выяснилось, что там называют имена "королевских расистов". Об этом пишет Daily Mail.

Возвращение Меган Маркл и принца Гарри в Голливуд уже находится под угрозой, потому что голливудские боссы "сыты ими по горло", а королевская семья "сыграла вслепую", игнорируя их негативные нападки, заявил сегодня ведущий британский пиар-гуру.

Герцогиня Сассекская недавно подписала контракт с мегаагентом Уильяма Морриса Индевора (WME) Ари Эмануэлем, среди клиентов которого Дуэйн "Скала" Джонсон , Серена Уильямс и другие знаменитости, но, как сообщается, WME передумала сотрудничать с герцогиней Сассекской.

Меган ранее появилась на красной дорожке гала-концерта Variety "Сила женщин", где она намекнула журналистам на новые проекты. Она также расчетливо фотографировалась с самыми влиятельными женщинами в кинобизнесе.

Меган Маркл Фото: Getty Images

Но Марк Борковски, один из самых опытных британских кризисных менеджеров, заявил, что, по его мнению, "Финал" Омида Скоби – и спровоцированный им королевский скандал – "обернулись впечатляющими обратными последствиями" для герцога и герцогини Сассекских . Он также убежден, что скандал с переводом книги на нидерландский с именами короля Чарльза и Кейт Миддлтон явно была рекламным ходом, хоть Скоби это отрицает.

Борковски заявил, что голливудский перезапуск Меган "явно не работает". Он утверждает, что ее новое агентство талантов WME, возможно, рассматривает возможность увольнения ее менее чем через шесть месяцев на фоне признаков того, что "голливудской машине" Меган и Гарри уже хватило.

"Что-то начинает раскручиваться в сердцах Меган и Гарри. Я думаю, что 2024 год будет сейсмическим, либо потому, что они собираются что-то сделать, чтобы восстановиться и найти новую позитивную тактику, либо потому, что это приведет к гибели бренда. Это может пойти только этими двумя путями. Там, где они находятся сейчас — они оставаться не могут. Потому что это явно не работает", — отметил эксперт.

У Меган Маркл и принца Гарри теперь остался только один крупный медиа-контракт с Netflix после отмены подкаста Archetypes герцогини Сассекской на Spotify.

Подкаст Archetypes герцогини Сассекской на Spotify Фото: Скриншот

Эксперт отметил, что с брендом пары может быть покончено в следующем году, потому что их постоянные нападки на королевскую семью на фоне молчания этой семьи выглядят нелепо и раздражающе. И хоть Меган пытается вернуться в Голливуд, не факт, что ей это удастся.

Эксперт по бренду и культуре Ник Эде рассказал, что книга "Финал" Омида Скоби может быть столь же опасна для ее карьеры, как "Запасной" для ее мужа, принца Гарри.

Книга Омида Скоби "Финал" Фото: Amazon UK

"Проблема для крупного голливудского агентства заключается в том, что им будет трудно ориентироваться в карьере Меган, опасаясь, что со временем станет известно больше, и что, поскольку надвигаются судебные дела со стороны ее сестры и, возможно, ее отца, она запятнала свою репутацию и потенциально может нанести ущерб репутации ее агентства", — отметил эксперт.

Напомним, Омиду Скоби теперь из-за его книги грозит судебный иск.