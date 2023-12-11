Експерти пророкують крах кар'єри Меган Маркл у Голлівуді

Експерти зі зв'язків із громадськістю кажуть, що на Меган і Гаррі 2024 року чекає переломний момент, оскільки Голлівуд уже "ситий досхочу" розбіжностями з приводу книжки Оміда Скобі "Фінал".

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Хоч Оміда Скобі і називають "рупором Меган Маркл" і їхнім головним шанувальником, на думку експертів зі зв'язків з громадськістю, він зробив Маркл і принцу Гаррі ведмежу послугу своєю книжкою "Фінал". У Нідерландах її навіть прибрали з полиць після того, як з'ясувалося, що там називають імена "королівських расистів". Про це пише Daily Mail.

Повернення Меган Маркл і принца Гаррі в Голлівуд уже перебуває під загрозою, бо голлівудські боси "ситі ними по горло", а королівська сім'я "зіграла наосліп", ігноруючи їхні негативні нападки, заявив сьогодні провідний британський піар-гуру.

Герцогиня Сассекська нещодавно підписала контракт з мегаагентом Вільяма Морріса Індевора (WME) Арі Емануелем, серед клієнтів якого Двейн "Скеля" Джонсон, Серена Вільямс та інші знаменитості, але, як повідомляється, WME передумала співпрацювати з герцогинею Сассекською.

Меган раніше з'явилася на червоній доріжці гала-концерту Variety "Сила жінок", де вона натякнула журналістам на нові проєкти. Вона також обачливо фотографувалася з найвпливовішими жінками в кінобізнесі.

Меган Маркл Фото: Getty Images

Але Марк Борковскі, один із найдосвідченіших британських кризових менеджерів, заявив, що, на його думку, "Фінал" Оміда Скобі — і спровокований ним королівський скандал — "обернулися приголомшливими зворотними наслідками" для герцога й герцогині Сассекських. Він також переконаний, що скандал із перекладом книжки нідерландською з іменами короля Чарльза і Кейт Міддлтон явно був рекламним ходом, хоч Скобі це заперечує.

Борковскі заявив, що голлівудський перезапуск Меган "явно не працює". Він стверджує, що її нове агентство талантів WME, можливо, розглядає можливість звільнення її менш ніж через шість місяців на тлі ознак того, що "голлівудській машині" Меган і Гаррі вже вистачило.

"Щось починає розкручуватися в серцях Меган і Гаррі. Я думаю, що 2024 рік буде сейсмічним, або тому, що вони збираються щось зробити, щоб відновитися і знайти нову позитивну тактику, або тому, що це призведе до загибелі бренду. Це може піти тільки цими двома шляхами. Там, де вони перебувають зараз — вони залишатися не можуть. Тому що це явно не працює", — зазначив експерт.

У Меган Маркл і принца Гаррі тепер залишився тільки один великий медіаконтракт з Netflix після скасування подкасту Archetypes герцогині Сассекської на Spotify.

Подкаст Archetypes герцогині Сассекської на Spotify Фото: Скриншот

Експерт зазначив, що з брендом пари може бути покінчено наступного року, тому що їхні постійні нападки на королівську сім'ю на тлі мовчання цієї сім'ї мають безглуздий і дратівливий вигляд. І хоч Меган намагається повернутися в Голлівуд, не факт, що їй це вдасться.

Експерт із бренду та культури Нік Еде розповів, що книга "Фінал" Оміда Скобі може бути настільки ж небезпечною для її кар'єри, як "Запасний" для її чоловіка, принца Гаррі.

Книга Оміда Скобі "Фінал" Фото: Amazon UK

"Проблема для великого голлівудського агентства полягає в тому, що їм буде важко орієнтуватися в кар'єрі Меган, побоюючись, що згодом стане відомо більше, і що, оскільки насуваються судові справи з боку її сестри і, можливо, її батька, вона заплямувала свою репутацію і потенційно може завдати шкоди репутації її агентства", — зазначив експерт.

Нагадаємо, Оміду Скобі тепер через його книгу загрожує судовий позов.