Львам - везение, Тельцам - доходы. Таро-прогноз на деньги в январе 2024 для всех знаков

К нам на всех порах мчится високосный 2024 год с позывным "Дракон". Казалось бы, учитывая базовые вводные, от него хорошего можно не ожидать. Но главное в таком случае — это умение подготовиться к бурям и затишьям наступающего периода. Отчетливо понимать, когда придет время тратить, и время зарабатывать. Впрочем, кому-то удастся удачно прокатиться на "Колесе фортуны", не прилагая усилий, а кому-то предстоит усиленно работать, возможно, больше, чем обычно.

Предлагаю финансовый Таро-прогноз на январь 2024 года Дракона.

Овен

(Король Пентаклей, Королева Жезлов, Башня)

Финансовый Таро-прогноз на январь 2024 для Овнов

У Овнов велика вероятность растратить все доходы, пришедшие в начале года в январе 2024 года. В первой декаде месяца вас ожидает позитивная финансовая динамика или добрая стабильность, вторая ознаменуется повышенной активностью, которая может привести к необдуманным тратам к концу периода.

Могут ожидать форс-мажорные траты в конце января. Важно беречь здоровье и нервную систему. Перекос в этих сферах могут привести к нарушению работы финансового канала и привести к неприятным последствия. Впрочем, велика вероятность, что вы просто ударитесь в необдуманные траты в первый месяц года и к концу января придется зализывать "раны" на теле банковского счета.

Телец

(6 Пентаклей, 6 Чаш, 10 Пентаклей)

Финансовый Таро-прогноз на январь 2024 для Тельцов

Тельцы, к вам несется финансовая удача в виде отданного долга, неожиданных выплат за минувший год, возможны хорошие деньги, пришедшие из семьи. Одним словом, январь 2024 станет для вас очень прибыльным. Важно ловить удачу на лету и не пренебрегать осторожностью,

Не исключено, что позитивные финансовые процессы, стартовавшие в прошлом году, перекочуют в 2024 и принесут хорошие результаты сразу после Нового года.

Близнецы

(9 Пентаклей, 8 Чаш, 5 Мечей)

Финансовый Таро-прогноз на январь 2024 для Близнецов

Близнецы, вы рискуете все растратить еще до того, как заработаете. В первой декаде возможны доходы, премия, дополнительный заработок, но вторая и третья декады периода характеризуются не лучшими финансовыми перспективами. Возможна потеря денег, проигрыш, неудачная инвестиция, крупная покупка, которая обернется нежелательными результатами. Словом, в январе 2024 вам лучше не рисковать и дождаться лучших времен. Не рискуйте без необходимости и держите свои кровные при себе.

Рак

(Паж Пентаклей, Повешенный, Правосудие)

Финансовый Таро-прогноз на январь 2024 для Раков

В начале месяца раков ожидают небольшие доходы, которые правда, довольно быстро иссякнут под весом праздничных затрат и как результат гуляний на широкую ногу в декабре. Но не волнуйтесь! в третьей декаде месяца вас ожидает улучшение ситуации, и, как следствие — настроения.

Лев

(8 Петаклей, 10 Пентаклей, 3 Чаш)

Финансовый Таро-прогноз на январь 2024 для Львов

Львов ожидает плодотворная работа и затраты на веселое время препровождение, Возможна премия на работе или появление нового источника дохода. Первый месяц у вас пройдет на отлично: вы останетесь довольны. Представители знака могут узнать о завещании на свое имя от далекого дядюшки или получить удачное предложение о работе. Соглашайтесь!

Дева

(Туз Жезлов, 10 Пентаклей, 5 Чаш)

Финансовый Таро-прогноз на январь 2024 для Дев

Девы, в начале месяца вам может прийти в голову, блестящая, на первый взгляд идея, о новом бизнесе или инвестициях. Не торопитесь! Вы рискуете разочароваться. Третья декада месяца знаменуется не лучшими энергиями. Воздержитесь от вложений во все, что вам кажется гениальным или очень нужным и перспективным в начале января 2024. Если очень хочется вложиться во что-то новое — перенесите на февраль. Перед этим не забудьте еще раз оценить и главное — посчитать затраты на ваши идеи. Возможно вы измените мнение о них.

Весы

(3 Жезлов, 7 Чаш, Рыцарь Чаш)

Финансовый Таро-прогноз на январь 2024 для Весов

Весы, у вас слишком много иллюзий и чрезвычайно мало системного подхода к финансовым вопросам в январе 2024. Это время вам будет дано для визуализации, мечтаний и планирования на будущее. Не торопитесь все осуществлять и реализовывать. В вас сейчас слишком мало земных энергий, вы не способны правильно оценить риски. Другими словами, январь для вас — время помечтать.

Скорпион

(10 Пентаклей, 9 Пентаклей, Иерофант)

Финансовый Таро-прогноз на январь 2024 для Скорпионов

Скорпионов ждут хорошие доходы и высокое покровительство или протекторат. Возможно, вы решите обучаться новому, найдете духовного учителя или решите сменить вектор социальной реализации в первом месяце 2024 года. Все, что будет приходить в голову скорпионам в январе — к добру. Ловите инсайты и избегайте промедления. Действие — это ваше кредо января.

Стрелец

(6 Пентаклей, 8 Пентаклей, Паж мечей)

Финансовый Таро-прогноз на январь 2024 для Стрельцов

Стрельцам следует проявлять осторожность и внимательно отнестись к вероятности кражи, подставы на работе или поломки в третьей декаде месяца. При этом, первая и вторая декады, знаменуются продуктивной работой и хорошими сделками и эффективными вложениями. Возможно, вы приобретете что-то дорогое и полезное в самом начале года.

Козерог

(Королева Мечей, 5 Жезлов, Туз Жезлов)

Финансовый Таро-прогноз на январь 2024 для Козерогов

Козерогов ожидают конфликты и вероятность затрат на медицинские услуги. Обратите внимание на здоровье. Эта сфера может пострадать сразу после Нового года и это станет причиной ухудшения финансового аспекта. В третьей декаде вас ждут новые идеи, новые начинания и явный приток энергий во все сферы жизни. Так что, не расстраивайтесь из-за не самого оптимистичного старта года Дракона 2024. Уже к Новому году по Восточному календарю в вашу жизнь придут позитивные обновления.

Водолей

(4 Мечей, 10 Пентаклей, Сила)

Финансовый Таро-прогноз на январь 2024 для Водолеев

Водолеи, вам удастся реанимировать вашу финансовую сферу. Первая декада месяца будет казаться депрессивной, но вторая и третья принесут хорошие доходы, новые предложения, поддержку семьи, приток энергий и прочие профиты, о которых вы не могли мечтать еще недавно. Вас ожиидает удачный старт года 2024. Похоже, Дракон вам открыто симпатизирует.

Рыбы

(Паж Жезлов, 10 Чаш, 2 Чаш)

Финансовый Таро-прогноз на январь 2024 для Рыб

Рыб ожидают увеселительные события, новые знакомства, новые идеи, общение с детьми, которое будет радовать, но никак не деньги. Возможно, у вас и так все неплохо с финансовой сферой — тогда она будет без изменений. Некоторым представителям знака Рыб предстоит подписать контракты, результат которых, пока не очевиден.

Ранее Фокус писал Таро-прогноз на встречу Нового года Дракона для всех знаков Зодиака.