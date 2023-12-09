Овнам - деньги, Скорпионам - любовь. Таро-прогноз на Рождество и Новый год 2024 для всех знаков

Related video

6 декабря, Днем святого Николая, обозначился старт марафона долгожданных зимних праздников, которые продлятся вплоть до 7 января 2024 – даты Крещения Господня по новоюлианскому календарю. Как бы там ни было, и что бы не происходило, мы всегда ждем этих дней в предвкушении и некой толикой детской радости.

Сотрудники офисов собираются на корпоративы, дамы выбирают праздничные образы, делают маникюр и запасаются блестками для новогоднего мейкапа. Дети ждут елку и новогодние гостинцы. Одним словом, все готовятся, как только умеют, и этой праздничной кутерьмы никому не избежать, даже если она вам не кажется веселой. В общем, зимние праздники — дело хлопотное, затратное и крайне ответственное. Ведь принято считать, что как пройдет декабрь — таким будет и весь следующий год. Поэтому каждому из нас, по традиции, придется решать задачу со звездочкой: как максимально порадоваться праздникам последнего месяца уходящего года.

В связи с этим предлагаю вашему вниманию таро-прогноз для всех знаков зодиака на период зимних праздников. И хотя он, конечно же, общий, из него представители зодиакального круга смогут узнать и получить представление о событийном фоне зимних празднований в уходящем году.

Овен

(Король Пентаклей, 6 Жезлов, 4 Жезлов)

Таро-прогноз на Рождество и Новый год 2024 для Овнов

Вам предстоит много зарабатывать, много тратить и красоваться перед своим окружением. Кроме того, вас ожидают многочисленные празднования в кругу семьи и друзей. Денежные вопросы, которые долго не решались, могут принести радость позитивным исходом в тот момент, когда вы уже перестали надеяться и верить. Также могут принести удачу инвестиции, сделанные до наступления ретроградного Меркурия 12 декабря.

Не скупитесь на подарки близким — все окупится многократно равноценным энергообменом.

Прогноз говорит о возможности повышения по карьерной лестнице, премии и переходе на новый уровень. Расклад буквально говорит о том, что вы будете на коне!

Телец

(9 Пентаклей, Колесница, Справедливость)

Таро-прогноз на Рождество и Новый год 2024 для Тельцов

У Тельцов наметится прорыв в делах, связанных с государственными организациями и правовой системой. В зимние праздники вам предстоит много поездок, в том числе деловых, но не только! Возможно, предстоит оформить документы, связанные с путешествиями.

Наметившийся прорыв во многих вопросах позволит вам хорошо заработать и вообще провести время, как любят Тельцы, в максимальном комфорте, уюте и по "Справедливости" – в хорошем обществе. Карта 9 Пентаклей также может говорить о доходе накануне праздников.

Близнецы

(5 Кубков, 4 Пентаклей, Влюбленные)

Таро-прогноз на Рождество и Новый год 2024 для Близнецов

Самый общительный знак зодиакального круга могут ожидать некоторые разочарования в декабре 2023-го, что немудрено: ведь именно ваша планета-покровитель находится в ретроградном движении. Есть вероятность того, что вам предстоит экономить в течение декабря и даже после. Вас могут огорчить вопросы, связанные с отложенной прибылью и задержкой выплат.

Но не все так плохо. Отметить праздники, скорее всего, получится в хорошей компании или под конец года дождаться своих денег. Кроме того, вас может ожидать романтическое знакомство или приятное общение в компании. И хотя вероятность того, что оно перерастет во что-то большее, невелика, это не повод им пренебрегать!

Рак

(Паж Пентаклей, Колесо Фортуны, Страшный Суд)

Таро-прогноз на Рождество и Новый год 2024 для Раков

А вот Раков могут ожидать судьбоносные события, которые круто повлияют на их жизнь. Небольшая прибыль на фоне больших перемен — вот кредо декабрьских праздников для вас. В этом декабре Раки получат весь позитив, который они заслужили, если вели себя хорошо!

Возможны важные поездки (даже если это просто поездка в гости на глинтвейн), яркие встречи. И, конечно же, именно Ракам позвонит больше всего бывших по ретроградному Меркурию. Держитесь: вас будет проверять Вселенная на стойкость духа!

Лев

(6 Пентаклей, 9 Пентаклей, Король Мечей)

Таро-прогноз на Рождество и Новый год 2024 для Львов

Львам могут подкинуть денег просто так. Одним словом, кто-то готов стать личным меценатом вашего творчества, что бы это ни значило. Доходы, доходы и еще раз доходы — вот что вас ожидает в течение декабря 2023.

У женщин-Львов также возможны встречи с бывшими мужьями или поклонниками. Не относитесь к ним строго: возможно, они захотят вам что-то подарить, дать денег, вернуть долг или отпраздновать с вами Новый год. Вот последнее — уже не самая лучшая идея.

Кроме того, вам может прийти информация о решении затянувшегося денежного вопроса в вашу пользу.

Дева

(Королева Чаш, 4 Жезлов, Королева Жезлов)

Таро-прогноз на Рождество и Новый год 2024 для Дев

Девам предстоит буквально плавать в позитивных эмоциях и праздничном вайбе. Женщины будут с радостью готовиться к праздникам и, возможно, приему гостей. А мужчин может ждать праздник в женском обществе или выбор между двумя женщинами, каждая из которых по душе. Также таро-расклад может указывать на общение со многими женщинами одновременно.

Можно констатировать одно: Девам как никому принесут радость декабрьские праздники в этот раз.

Весы

(4 Пентаклей, 9 Пентаклей, Солнце)

Таро-прогноз на Рождество и Новый год 2024 для Весов

Весы получат значительные денежные прибыли и прояснения важных жизненных вопросов. Вас в буквальном смысле ожидает важный инсайт. При этом Весам будет удаваться удерживать социальные и карьерные позиции и при необходимости отстоять свое.

Первая часть месяца может указывать на необходимость экономить деньги, но вот уже во второй вы явно сможете развернуться и блеснуть экстравагантностью — все, как вы любите.

Старший аркан Солнце может нести вам массу позитива — от новых приятных знакомств до выигрыша в лотерею или известия о наследстве. Впрочем, возможно, речь идет просто о ярком периоде праздников в вашей жизни.

Скорпионы

(Королева Жезлов, Паж Пентаклей, Король Чаш)

Таро-прогноз на Рождество и Новый год 2024 для Скорпионов

Вот кого ожидает любовь в эти зимние праздники, так это Скорпионов, причем независимо от гендерной принадлежности. Вам предстоит интересное знакомство с человеком, который способен увлечь, или воссоединение с теми, кого вы влюбите.

Не стоит исключать, что Скорпионы все рождественские праздники будут заняты перепиской с интересующими личностями и пребывать в состоянии "бабочек в животе". У семейных Скорпионов могут завязаться связи на стороне.

Стрелец

(Королева Мечей, 10 Жезлов, Солнце)

Таро-прогноз на Рождество и Новый год 2024 для Стрельцов

Стрельцов могут ожидать перипетии со здоровьем или перенапряжение из-за повышенной ответственности. Появление бывших партнеров тоже возможно как вариант трактовки расклада для этого огненного знака. Хотя аркан Солнце в раскладе настойчиво указывает на правильность вектора вашего движения, даже если кажется, что все слишком сложно.

Кроме того, карты сулят представителям знака яркие праздники в свойственной вам манере и в любимых форматах. Девиз месяца: как бы ни было сложно — радость таки наступит.

Козерог

(Император, 9 Пентаклей, 4 Пентаклей)

Таро-прогноз на Рождество и Новый год 2024 для Козерогов

Козероги, как всегда, держат себя в руках, и все у них под контролем. Они не дают себе расслабиться, потратив лишние деньги на пять никому не нужных леденцов или Бог знает, что еще придумали эти маркетологи. Дела Козерогов будут в порядке, финансы — тоже. А вот отпраздновать с помпой Рождество и Новый год 2024 у земного знака вряд ли получится. Да и кому нужны эти пиршества?

Водолей

(Король Чаш, Императрица, Повешенный)

Таро-прогноз на Рождество и Новый год 2024 для Водолеев

Вот кому-кому, а Водолеям предстоят не самые простые дни в декабре 2023. Возможны непонятные ситуации с возлюбленными или мамами, переоценка ценностей внутри отношений, задержки в вопросе развития романтических коммуникаций. Реализация планов рискует подвиснуть, а прорыв в решении важных дел может быть отложен на определенный срок.

Но не стоит огорчаться. Данный прогноз на Новый год 2024 охватывает лишь несколько недель праздничной суеты.

Рыбы

(Король Чаш, 8 Пентаклей, 10 Жезлов)

Таро-прогноз на Рождество и Новый год 2024 для Рыб

Судя по всему, Рыбам не удастся отдохнуть, и рабочие процессы не будут отпускать этот милый водный знак до самого 1 января 2024 года. Впрочем, нет гарантий, что вы вообще сможете отдохнуть в эти дни. С другой стороны, это хорошо: ведь декабрь во многом определяет сценарий жизни в течение наступающего года. Рыбам, похоже, предстоит много работы и, как результат, – хорошие плоды в наступающем високосном году Дракона!