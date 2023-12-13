"Мне фиолетово": Маша Ефросинина прокомментировала скандал с Анной Тринчер

Сначала телеведущая обвинила блогера в демонстрации роскошной жизни, а потом экс-возлюбленный Тринчер отметил, что сама Ефросинина в этот момент была в дорогих украшениях.

Украинская телеведущая Маша Ефросинина прокомментировала скандал вокруг интервью с блогером Анной Тринчер. Своими мыслями звезда поделилась в Instagram.

Ефросинина анонсировала интервью с украинским воином и ветераном войны, который потерял на фронте обе ноги, Александром "Тереном".

"На прошлой неделе мою фразу "раненые ребята лежат в больницах без обезболивания" большинство последователей профессионального манипулятора перевернули в ироничный дротик — всем ужасно нравилось этим тыкать меня, искажая смыслы, которые были вложены мной в вопрос к Ани Тринчер. Но это и подсветило то, какое количество людей сегодня выбирает издеваться, высмеивать... а, главное, игнорировать тот факт, что у нас реально переполнены больницы, что реально за каждого из нас сейчас гибнет цвет нации!.." — написала телеведущая.

Ефросинина отметила, что стоит брать пример с таких людей как Александр. Чтобы именно такие личности формировали лицо нашей страны, а не "агрессивный маркетинг и примитивизм манипуляторов".

"У Саши космически открытое сознание и невероятная жажда жизни! А еще он живет полноценно, и жадно впитывает все возможности, которые упали на него с популярностью. И благодаря популярности, он системно делает шаги для приближения победы! Так же живу и я, и все мое окружение", — добавила знаменитость.

Звезда экрана отметила, что ей всегда было "фиолетово" на чужое состояние, а за свое она не собирается оправдываться.

Маша Ефросинина взяла интервью у Александра "Терена"

Что случилось?

Во время одного из предыдущих интервью Маша Ефросинина спросила свою гостью, блогера Анну Тринчер, почему она показательно демонстрировала дорогой подарок своего на тот момент мужа Александра Волошина — авто Porsche. Телеведущая отметила, что сейчас в Украине продолжаются обстрелы, в больницах нет обезболивающих. Однако впоследствии к конфликту присоединился сам Волошин. Он обвинил Ефросинину в лицемерии, ведь она во время записи интервью демонстрировала украшения Cartier, цена которых составляет тысячи долларов.

Маша Ефросинина взяла интервью у Анны Тринчер

Напомним, избранница Владимира Остапчука также раскритиковала Машу Ефросинину после конфликта с Тринчер.

Ранее Фокус писал об откровениях Анны Тринчер после новостей о ее разводе с Александром Волошиным.