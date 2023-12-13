"Немного страшно": Дженнифер Гарнер рассказала, почему не посещала Met Gala 16 лет

Но актриса с любовью вспоминает свое "величественное" платье от Valentino, в котором она была на этом мероприятии когда-то.

Дженнифер Гарнер рассказала, почему она не вернулась на Met Gala с момента своего дебюта в 2007 году. Каждый год за пригласительные на это мероприятие идет настоящая битва, а на красной дорожке, куда допускают прессу, селебрити демонстрирую свои лучшие наряды, которые готовят задолго до вечера. Некоторые навсегда исключены из списка приглашенных, а некоторые, как Дженнифер, не посещают Met Gala намеренно. Впрочем, Бен Аффлек, ее бывший супруг, тоже нечастый гость этого вечера. Об этом пишет People.

Звезда фильмов "Перл-Харбор" и "Из 13 в 30", которой сейчас 51 год, дебютировала на Met Gala в 2007 году, надев алое эффектное платье от Валентино Гаравани.

Однако с тех пор она больше не возвращалась на это роскошное мероприятие, объясняя почему в уроке по макияжу для Vogue.

Видео Дженнифер Гарнер

"Мне было немного страшно, поэтому я не вернулась", — поделилась она в своем видео "Секреты красоты".

Дженнифер призналась, что ей запомнилось ее волшебное платье без бретелек с элегантным шлейфом, которое стало еще более особенным, когда Валентино стал ее парой.

Дженнифер Гарнер на Met Gala в 2007 году Фото: Getty Images

"Это было действительно величественно и особенно", — вспомнила Гарнер.

Темой выставки того года была "Пуаре: король моды", и посетители соблюдали дресс-код: гладкие платья в пол, металлик и платья с пышными юбками.

Гарнер почувствовала, что ее образ был настолько великолепен, что в 2018 году она снова удостоила платье особой похвалы, а также показала, насколько она предана идее создания потрясающего дизайна.

"Вы никогда не сможете насладиться туалетом в одиночестве, пока на вас не зашьют платье Met Gala 2007", — написала она о своем ретро-образе в Instagram в том году.

Снаружи Met Gala — это вершина блеска и гламура. Однако за прошедшие годы некоторые знаменитости рассказали о своем не очень приятном опыте на этом приеме.

Met Gala в 2007 году

Распространенная жалоба среди таких звезд, как Деми Ловато, Билли Айлиш, Лурдес Леон – это то, что происходит после красной дорожки. Как известно, на сам прием журналистов и фотографов не пускают и гостям запрещено делать селфи.

"Тебя просто затолкали в комнату со всеми этими известными людьми, и ты должен разговаривать с ними и быть их другом, даже если ты их, черт возьми, не знаешь", — жаловалась дочь Мадонны, которая дебютировала на Met Gala в 2021 году.

Куанна Чейзингхорс, коренная американка, модель и активистка по борьбе с изменением климата, рассказывала, что на приеме Met Gala может быть очень неуютно.

"Никто меня не знал. Никто не хотел меня знать. Люди здесь сами по себе, и это видно. Мне было одиноко", — жаловалась модель.

Напомним, в 2023 году бал Института костюма посвятили Карлу Лагерфельду и его линии красоты. В 2022 — "Позолоченному гламуру", а в следующем году тематикой Met Gala станет: "Спящие красавицы: пробуждение моды". А на выставке будет представлен "срез моды" на протяжении веков.