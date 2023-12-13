Пенелопа Крус появилась на премьере фильма "Феррари" в цветочном платье с пикантным декольте

В цветочном платье с пикантным декольте: Пенелопа Крус сияла на премьере фильма

49-летняя испанская актриса Пенелопа Крус, известная ролью в фильме "Пираты Карибского моря", появилась на премьеру фильма "Феррари" в эффектном платье в цветочный принт. Событие состоялось на днях в Лос-Анджелесе, пишет harpersbazaares.

На этот раз для выхода актриса надела потрясающее разноцветное платье в цветочный цвет от Chanel, специально из коллекции Alta Couture весна-лето 2023 года. Актриса нанесла легкий макияж и распустила длинные выровненные волосы. Дополнила образ актриса золотыми украшениями — серьгами, браслетами и кольцами, а также черными туфельками.

Стоит отметить, что на дорожке Пенелопа появилась вместе с коллегами по съемочной площадке — 40-летним американским актером Адамом Драйвером и 32-летним американским актером Шейлин Вудли.

В биографическом фильме FERRARI главную роль итальянского основателя автопроизводителя Энцо Феррари исполнит Адам Драйвер. Пенелопа Крус в фильме исполнит роль его жены Лоры Феррари.

Напомним, Пенелопа Крус поразила фигурой в кружевном комбинезоне на вечеринке Lancome.