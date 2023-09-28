Пенелопа Крус поразила фигурой в кружевном комбинезоне на вечеринке Lancome

Кинозвезда позировала перед камерами на Неделе моды в Париже.

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49-летняя испанская актриса Пенелопа Крус продемонстрировала свою стройную фигуру в стильном образе. Об этом пишет The Sun.

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На фотографиях знаменитость стоит возле Лувра в Париже на черной ковровой дорожке для фотоколла Lancome X Louvre. Крус была одета в кружевной комбинезон с бантом на груди. Наряд с открытыми плечами обнажал ее руки под кружевной сеткой, а тело было на подкладке из бежевой ткани. К ее талии был прикреплен прозрачный черный шлейф, который тянулся за ней, пока она улыбалась собравшейся толпе.

Актриса "Пиратов Карибского моря" собрала блестящие темные волосы назад, нанесла легкий макияж глаз и ярко-красную помаду. Пенелопа придерживалась минимального количества аксессуаров: изящные серьги, натуральный маникюр на ногтях и черный клатч. Кинозвезда завершила свой образ высокими босоножками Christian Louboutin, красная подошва которых мгновенно узнаваема.

Ранее Фокус писал, что Пенелопа Крус стала почетным гостем первого Международного кинофестиваля в Биаррице.