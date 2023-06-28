Актриса представит на кинофестивале картину со своим участием "На краю".

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49-летняя испанская оскароносная актриса и модель Пенелопа Крус стала почетным гостем первого Международного кинофестиваля в Биаррице, где представит специальный показ своего фильма "На краю" перед его французской премьерой, сообщает WWD.

Крус не только играет главную роль в картине, но и продюсирует ее. Сюжет сосредоточен на переплетении историй людей, которые вот-вот потеряют свои дома, адвоката, пытающегося им помочь, и потерь, которые приходится нести его семье. Премьера во Франции состоится 5 июля.

Лента уже получила множество номинаций премии Гойи — испанской версии "Оскара". Среди номинантов – режиссер Хуан Диего Ботто, актеры Луис Тосар, Кристиан Чек, а также сама Пенелопа, претендующая на награду за лучшую женскую роль второго плана.

Посол Chanel также примет участие в публичном заседании после показа.

Международный кинофестиваль в Биаррице позиционирует себя как первый международный киноконкурс, посвященный "историям юности". Само по себе мероприятие стартовало в этом году под руководством основателя Жерома Пулиса, бывшего директора по международным коммуникациям в Christian Dior Parfums.

Что касается приза фестиваля, то все члены основного жюри моложе 35 лет, а второе жюри состоит из студентов киношкол.

Жюри привозит в город серфинга несколько популярных американских звезд, в том числе актрису мини-сериала "Дейзи Джонс и шестеро" Камилу Морроне, звезду картины "Всем парням, которых я любила раньше" Ноа Сентинео, актрису сериала "Мы те, кто мы есть" Франческу Скорсезе, дочь легендарного режиссера Мартина Скорсезе.

В состав жюри из Франции входят звезда "Трех мушкетеров" Лина Худри, актер фильма "Не время умирать" Дали Бенссала и танцор и модель Jacquemus Лео Уок.

Возглавляет жюри иранский режиссер Саид Рустаи. Его фильм "Братья Лейлы" в прошлом году получил Международный приз кинокритиков в Каннах.

Кинофестиваль проходит с 28 июня по 2 июля.

Ранее Фокус писал, что Пенелопа Крус появилась на красной дорожке в эффектном платье Dolce & Gabbana.