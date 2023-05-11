Пенелопа Крус появилась на красной дорожке в эффектном платье Dolce & Gabbana

Пенелопа Крус позаботилась о том, чтобы все внимание на красной дорожке было приковано к ней.

Related video

49-летняя испанская актриса Пенелопа Крус продемонстрировала эффектный образ на красной дорожке церемонии вручения премии David Di Donatello Awards в Риме. Об этом пишет Daily Mail.

На звездном мероприятии знаменитая актриса появилась без бюстгальтера в полупрозрачном платье в горошек с глубоким декольте и разрезом до бедра от Dolce & Gabbana. Звезда фильма "Бандитки" выглядела уверенной, когда позировала фотографам, демонстрируя свои длинные ноги в паре туфлей на платформе. Пенелопа добавила к своему образу цветочный головной убор и сделала макияж с ярко-красной помадой.

Пенелопа Крус Фото: Getty Images

Премия David Di Donatello — это кинопремия, ежегодно присуждаемая Академией итальянского кино. Награды, за которые проголосовали представители индустрии, считаются итальянским эквивалентом американских премий Академии. Церемония была учреждена в 1955 году для ежегодного награждения лучших итальянских и зарубежных фильмов.

Напомним, Пенелопа Крус стала одной из самых ярких знаменитостей на ковровой дорожке Met Gala 2023 в Метрополитан-музее в Нью-Йорке.

Ранее Фокус писал, что Пенелопа Крус на церемонии Goya Awards 2023 покорила публику элегантным нарядом.