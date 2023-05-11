Пенелопа Крус з'явилася на червоній доріжці у ефектній сукні Dolce & Gabbana

Пенелопа Крус подбала про те, щоб вся увага на червоній доріжці була прикута до неї.

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49-річна іспанська акторка Пенелопа Крус продемонструвала ефектний образ на червоній доріжці церемонії вручення премії David Di Donatello Awards у Римі. Про це пише Daily Mail.

На зірковому заході знаменита акторка з'явилася без бюстгальтера у напівпрозорій сукні у горошок із глибоким декольте та розрізом до стегна від Dolce & Gabbana. Зірка фільму "Бандитки" виглядала впевненою, коли позувала фотографам, демонструючи свої довгі ноги у парі туфель на платформі. Пенелопа додала до свого образу квітковий головний убір і зробила макіяж із яскраво-червоною помадою.

Пенелопа Крус Фото: Getty Images

Премія David Di Donatello – це кінопремія, яка щороку присуджується Академією італійського кіно. Нагороди, за які проголосували представники промисловості, вважаються італійським еквівалентом американських премій Академії. Церемонія була заснована у 1955 році для щорічного нагородження найкращих італійських та зарубіжних фільмів.

Нагадаємо, Пенелопа Крус стала однією з найяскравіших знаменитостей на килимовій доріжці Met Gala 2023 у Метрополітен-музеї у Нью-Йорку.

Раніше Фокус писав, що Пенелопа Крус на церемонії Goya Awards 2023 підкорила публіку елегантним вбранням.