Пенелопа Крус вразила фігурою в мереживному комбінезоні на вечірці Lancome

Кінозірка позувала перед камерами на Тижні моди в Парижі.

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49-річна іспанська акторка Пенелопа Крус продемонструвала свою струнку фігуру в стильному образі. Про це пише The Sun.

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На фотографіях знаменитість стоїть біля Лувру в Парижі на чорній килимовій доріжці для фотокола Lancome X Louvre. Крус була одягнена в мереживний комбінезон з бантом на грудях. Вбрання з відкритими плечима оголювало її руки під мереживною сіткою, а тіло було на підкладці з бежевої тканини. До її талії був прикріплений прозорий чорний шлейф, який тягнувся за нею, поки вона посміхалася натовпу, що зібрався.

Акторка "Піратів Карибського моря" зібрала блискуче темне волосся назад, нанесла легкий макіяж очей і яскраво-червону помаду. Пенелопа дотримувалася мінімальної кількості аксесуарів: витончені сережки, натуральний манікюр на нігтях і чорний клатч. Кінозірка завершила свій образ високими босоніжками Christian Louboutin, червона підошва яких миттєво впізнавана.

Раніше Фокус писав, що Пенелопа Крус стала почесним гостем першого Міжнародного кінофестивалю в Біарриці.