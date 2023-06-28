Актриса представить на кінофестивалі картину зі своєю участю "На краю".

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49-річна іспанська оскароносна акторка і модель Пенелопа Крус стала почесною гостею першого Міжнародного кінофестивалю в Біарриці, де представить спеціальний показ свого фільму "На краю" перед його французькою прем'єрою, повідомляє WWD.

Крус не тільки грає головну роль у картині, а й продюсує її. Сюжет зосереджений на переплетенні історій людей, які ось-ось втратять свої домівки, адвоката, який намагається їм допомогти, і втратах, яких доводиться зазнавати його родині. Прем'єра у Франції відбудеться 5 липня.

Стрічка вже отримала безліч номінацій премії Гойї — іспанської версії "Оскара". Серед номінантів — режисер Хуан Дієго Ботто, актори Луїс Тосар, Крістіан Чек, а також сама Пенелопа, яка претендує на нагороду за найкращу жіночу роль другого плану.

Посол Chanel також візьме участь у публічному засіданні після показу.

Міжнародний кінофестиваль у Біарриці позиціонує себе як перший міжнародний кіноконкурс, присвячений "історіям юності". Захід стартував цього року під керівництвом засновника Жерома Пуліса, колишнього директора з міжнародних комунікацій у Christian Dior Parfums.

Що стосується призу фестивалю, то всі члени основного журі молодше 35 років, а друге журі складається зі студентів кіношкіл.

Журі привозить у місто серфінгу кілька популярних американських зірок, зокрема акторку мінісеріалу "Дейзі Джонс і шестеро" Камілу Морроне, зірку картини "Усім хлопцям, яких я кохала раніше" Ноа Сентінео, акторку серіалу "Ми ті, хто ми є" Франческу Скорсезе, доньку легендарного режисера Мартіна Скорсезе.

До складу журі з Франції входять зірка "Трьох мушкетерів" Ліна Худрі, актор фільму "Не час помирати" Далі Бенссала і танцюрист і модель Jacquemus Лео Вок.

Очолює журі іранський режисер Саїд Рустаї. Його фільм "Брати Лейли" минулого року отримав Міжнародний приз кінокритиків у Каннах.

Кінофестиваль триває з 28 червня по 2 липня.

Раніше Фокус писав, що Пенелопа Крус з'явилася на червоній доріжці в ефектній сукні Dolce & Gabbana.