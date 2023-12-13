Дженнифер Лопес показала роскошную елку в своем дорогом особняке (фото)

Для фотосессии звезда выбрала ансамбль, который гармонировал с елкой и украшением дома к Рождеству.

Знаменитые и богатые уже вовсю готовятся к Рождеству и Новому году, покупая елки, наряжая свои особняки и публикуя первые фото. Не стала исключением и 54-летняя певица и актриса Дженнифер Лопес, которая опубликовала в соцсетях кадры своей роскошной елки и себя любимой.

На снимках звезда позировала на фоне праздничного вечнозеленого растения, украшенного морозными сосновыми шишками, гирляндами теплых тонов и разнообразными золотыми украшениями.

Лопес, которая очень серьезно относится к рождественским украшениям (в прошлом году она даже установила тему праздника: "Колибри"), сохранила цветовую гамму у подножия высокой елки с подарками, завернутыми в золотую бумагу и украшенными сосновыми шишками.

Более того, даже одежду для фото артистка выбрала в тон: на ней была белая блуза, длинная парчовая юбка теплых оттенков и серебристые босоножки на каблуке с массивной платформой, украшенные маленькими пчелками. Ее волосы традиционно гладко зачесаны и собраны в пучок, а в ушах – серьги из белого золота.

Кадры сделаны в доме певицы и ее мужа Бена Аффлека в Беверли-Хиллз, который обошелся им почти в 61 миллион долларов. Супруги долго искали особняк своей мечты, присматриваясь к элитной недвижимости стоимостью в десятки миллионов.

На обширной территории есть 12 спален и 24 ванные комнаты, а также открытый спортивный комплекс с площадками для игры в баскетбол и пиклбол. После покупки этого особняка Лопес выставила на продажу свой дом с девятью спальнями, 12 ванными комнатами и домашним кинотеатром.

Бен Аффлек поступил также и решил избавиться от своего холостяцкого гнезда. В августе он выставил свой дом в Пасифик-Палисейдс за 30 миллионов долларов. Поместье в Лос-Анджелесе площадью 13 500 квадратных футов имеет семь спален, девять ванных комнат и расположено недалеко от шикарного загородного клуба Riviera.

Ранее Фокус писал, что Лопес в анонсе своей новой песни показала роскошный бассейн на территории семейного особняка.