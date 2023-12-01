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Стиль жизни

Дженнифер Лопес "в золоте" появилась на обложке глянца (фото)

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Фото: ELLE | Дженнифер Лопес

Жена Бена Аффлека позировала в роскошном платье Schiaparelli.

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54-летняя американская певица Дженнифер Лопес украсила обложку нового выпуска журнала Elle США. Снимками артистка делится в своем Instagram.

"Это я... сейчас", — лаконично написала Джей Ло, использовав фразу из названия своего нового альбома, релиз которого запланирован на февраль 2024 года.

На обложке американского Elle жена 51-летнего оскароносного актера Бена Аффлека предстала в золотистом платье на одно плечо Ralph Lauren. Волосы певицы были собраны в аккуратную прическу. Она сделала эффектный макияж с акцентом на глаза и добавила к аутфиту массивные золотые серьги Schiaparelli.

В частности, знаменитость примерила черное полупрозрачное платье, латексное боди с красной вуалью.

Дженнифер Лопес

"Женщины в Голливуде ELLE расширяют границы. Нынешний лауреат премии Icon Дженнифер Лопес собирается "рассказать всю гамму историй" вместе с Nuyorican Productions. "Это то, ради чего я подписалась как актриса — быть отражением мира, в котором я на самом деле живу, представлять человека, который не чувствует, что имеет голос и которого не видят", — говорит она", — отмечают журналисты глянца.

Напомним, Дженнифер Лопес и Бена Аффлека заметили за поцелуями на осеннем свидании.

Также Фокус писал о подготовке Джей Ло к новогодним праздникам.