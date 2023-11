10 лет спустя: Дженнифер Лопес раскрыла дату выхода нового альбома (видео)

Последний раз знаменитость выпускала музыкальный сборник в 2014 году.

54-летняя американская певица Дженнифер Лопес объявила дату релиза своего нового альбома. Отрывком трека из сборника, который фанаты артистки ждали около десяти лет, она поделилась в Instagram с более чем 253 млн подписчиков.

Альбом под названием "This Is Me…Now" (Это я сейчас) появится на стриминговых площадках 16 февраля 2024 года.

"This Is Me…Now. Музыкальный опыт начинается 2.16.24", — написала жена оскароносного актера Бена Аффлека, 51.

Однако уже 10 января Джей Ло опубликует первый трек "Can't Get Enough".

Альбом Джей Ло "This Is Me…Then"

Новый альбом посвящен юбилею ее другого музыкального сборника "This Is Me…Then", который вышел 20 лет назад. Сообщалось, что в альбоме появится песня "Dear Ben Pt. II", которая станет продолжением трека "Dear Ben", выпущенного в 2002 году и посвященного возлюбленному певицы Бену Аффлеку, с которым они уже встречались в начале 2000-х, однако разошлись перед свадьбой.

Дженнифер Лопес

В 2021 влюбленные возобновили свой роман и через год поженились.

Бен Аффлек и Дженнифер Лопес Фото: Getty Images

Отметим, что последний альбом Лопес "A.K.A" вышел в 2014 году, а первый "On the 6" в 1999. В общей сложности жена Аффлека выпустила восемь музыкальных сборников.

"Корона крепко остается на голове", "Не могу дождаться, когда это прекрасное наступит", "Королева", — поддерживают певицу в комментариях ее фолловеры.

