Рождество близко: Дженнифер Лопес показала фото у наряженной елки

Джей Ло позировала в шелковой алой пижаме для нового рекламного кампейна.

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Дженнифер Лопес намекнула, что Рождество близко и опубликовала новое фото в алой шелковой пижаме у украшенной елочки. Фото певицы появились в ее Instagram.

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Певица продолжает свое сотрудничество с итальянским брендом Intimissimi. Так что снимок с рождественским настроением появился в праздничной промокампании бренда, приуроченной к приближающемуся Рождеству.

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На новом фото Дженнифер позировала в очаровательной шелковой пижаме.

Дженнифер Лопес Фото: Instagram jlo

"Начинаю чувствовать праздник", — написала под фото Лопес.

Ранее Дженнифер Лопес уже появлялась в рекламе бренда, только в более откровенных образах. Она позировала в кружевном кремовом комплекте с подвязками для чулок, а также в атласном пеньюаре.

Также она демонстрировала роскошный синий кружевной комплект.

Напомним, ранее Дженнифер Лопес показала обстановку своего роскошного особняка, куда она переехала этим летом со своим мужем Беном Аффлеком. Дом за 60 миллионов долларов певица обставила в минималистичном стиле и дополнила серебряными и золотистыми акцентами.

Впрочем, Бен Аффлек много времени проводит со своей бывшей женой и матерью своих детей, актрисой Дженнифер Гарнер.

У бывших супругов трое детей: 17-летняя Вайолет, 14-летняя Серафина и 11-летний Сэмюэль.

Бен и Дженнифер поженились в 2005 году на тайной церемонии на островах Теркс и Кайкос. Единственными гостями были актер Виктор Гарбер, который и провел церемонию бракосочетания, и его супруг Райнер Андрисен.

Развелись Гарнер и Аффлек в 2015-м, но сохранили дружеские отношения ради детей.