Бен Аффлек снова провел время с Дженнифер Гарнер (фото)

Знаменитости были в браке более 10 лет и стали родителями трех наследников.

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51-летний американский актер Бен Аффлек снова провел время с бывшей женой Дженнифер Гарнер, 51. Об этом пишет Daily Mail.

Бывшая звездная пара встретились в Санта-Монике в четверг, 9 ноября 2023 года. Актеры улыбались, когда они стояли возле припаркованной машины.

Гарнер улыбнулась во время разговора со своим бывшим мужем, который сейчас женат на Дженнифер Лопес, 54. Мама троих детей была в темно-синей куртке, джинсах и цветных кроссовках на платформе. К осеннему образу она добавила солнцезащитные очки.

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Аффлек тем временем был в серой куртке, брюках и кроссовках Nike.

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Дженнифер Гарнер и Бен Аффлек

Бывшая звездная пара стала родителями троих общих детей — дочерей Вайолет, 17, Серафины, 14, и сына Сэмюэля, 11.

Они поженились в 2005 году, а развелись в 2015, окончательно закончив бракоразводный процесс еще через три года.

С тех пор они оба вступили в новые отношения — Аффлек вернулся к Дженнифер Лопес, а Гарнер обручилась с бойфрендом Джоном Миллером.

Дженнифер Лопес и Бен Аффлек Фото: Getty Images

Напомним, Бен Аффлек с женой посетили мероприятие в гламурных образах.

Также Фокус писал о предыдущей встрече оскароносного актера с Дженнифер Гарнер.