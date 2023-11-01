Бен Аффлек снова провел время с бывшей женой (фото)

Дженнифер Гарнер и оскароносный актер развелись в 2018 году. Они воспитывают троих общих детей — Вайолет, Серафину и Сэмюэля.

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51-летний американский актер Бен Аффлек снова провел время с бывшей женой Дженнифер Гарнер, 51. Об этом пишет Page Six.

Бывшие супруги были замечены накануне вместе в Санта-Монике, Калифорния, на праздновании Хэллоуина 2023 в школе их детей, но они выглядели немного напряженными во время общения.

Непонятно, о чем именно они говорили, но лицо Гарнер нахмурилось, и разговор выглядел напряженным. Вероятно, причиной беспокойства Аффлека стало то, что он попал в дорожный инцидент, впоследствии пересев в другое авто.

Однако экс-пара, казалось, успокоилась, когда актриса улыбнулась, а ее бывший муж положил руку на ее плечо.

Родители троих детей были одеты в соответствии с осенней погодой во время прогулки. Аффлек был в кремовом блейзере поверх серого свитера с круглым вырезом.

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Тем временем Гарнер была одета в черные камуфляжные леггинсы, черный лонгслив и жилетку-пуховик.

Бен Аффлек и Дженнифер Гарнер

Бывшая пара, которая воспитывает троих общих детей, развелась в 2018 году. Сейчас Аффлек состоит в браке с Дженнифер Лопес, 54. А Гарнер помолвлена с Джоном Миллером.

Бен Аффлек и Дженнифер Гарнер

Напомним, Бен Аффлек и Джей Ло сходили на день рождения известной модели.

Также Фокус писал об отношении Дженнифер Лопес к тесной связи между мужем и его бывшей женой.