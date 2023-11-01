Бен Аффлек знову провів час з колишньою дружиною (фото)

Дженніфер Гарнер та оскароносний актор розлучилися у 2018 році. Вони виховують трьох спільних дітей — Вайолет, Серафіну та Семюеля.

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51-річний американський актор Бен Аффлек знову провів час з колишньою дружиною Дженніфер Гарнер, 51. Про це пише Page Six.

Колишнє подружжя було помічене напередодні разом у Санта-Моніці, Каліфорнія, на святкуванні Геловіну 2023 в школі їхніх дітей, але вони виглядали трохи напруженими під час спілкування.

Незрозуміло, про що саме вони говорили, але обличчя Гарнер насупилося, і розмова виглядала напруженою. Ймовірно, причиною занепокоєння Аффлека стало те, що він потрапив у дорожній інцидент, згодом пересівши в інше авто.

Однак експара, здавалося, заспокоїлася, коли акторка посміхнулася, а її колишній чоловік поклав руку на її плече.

Батьки трьох дітей були одягнені відповідно до осінньої погоди під час прогулянки. Аффлек був у кремовому блейзері поверх сірого светра з круглим вирізом.

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Тим часом Гарнер була одягнена в чорні камуфляжні легінси, чорний лонгслів і жилетку-пуховик.

Бен Аффлек та Дженніфер Гарнер

Колишня пара, яка виховує трьох спільних дітей, розлучилася у 2018 році. Наразі Аффлек перебуває у шлюбі з Дженніфер Лопес, 54. А Гарнер заручена з Джоном Міллером.

Бен Аффлек та Дженніфер Гарнер

Нагадаємо, Бен Аффлек та Джей Ло сходили на день народження відомої моделі.

Також Фокус писав про ставлення Дженніфер Лопес до тісного звʼязку між чоловіком та його колишньою дружиною.