Бен Аффлек знову провів час з Дженніфер Гарнер (фото)

Знаменитості були у шлюбі понад 10 років та стали батьками трьох спадкоємців.

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51-річний американський актор Бен Аффлек знову провів час з колишньою дружиною Дженніфер Гарнер, 51. Про це пише Daily Mail.

Колишня зіркова пара зустрілися в Санта-Моніці в четвер, 9 листопада 2023. Актори посміхалися, коли вони стояли біля припаркованої машини.

Гарнер посміхнулася під час розмови зі своїм колишнім чоловіком, який наразі одружений з Дженніфер Лопес, 54. Мама трьох дітей була в темно-синій куртці, джинсах та кольорових кросівках на платформі. До осіннього образу вона додала сонцезахисні окуляри.

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Аффлек тим часом був у сірій куртці, штанах і кросівках Nike.

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Дженніфер Гарнер та Бен Аффлек

Колишня зіркова пара стала батьками трьох спільних дітей — дочок Вайолет, 17, Серафіни, 14, і сина Семюеля, 11.

Вони одружилися у 2005 році, а розлучилися у 2015, остаточно закінчивши шлюборозлучний процес ще через три роки.

З тих пір вони обоє вступили в нові стосунки — Аффлек повернувся до Дженніфер Лопес, а Гарнер заручилася з бойфрендом Джоном Міллером.

Дженніфер Лопес та Бен Аффлек Фото: Getty Images

Нагадаємо, Бен Аффлек з дружиною відвідали захід у гламурних образах.

Також Фокус писав про попередню зустріч оскароносного актора з Дженніфер Гарнер.