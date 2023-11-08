Дженніфер Лопес різко відреагувала на фанатку Бена Аффлека (відео)

Незнайомка, проїжджаючи біля зіркової пари, викрикнула, що кохає актора.

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54-річна американська співачка Дженніфер Лопес різко відреагувала на фанатку свого чоловіка Бена Аффлека, 51. Відео ділиться Page Six.

Зіркова родина напередодні вечеряла в одному з ресторанів Лос-Анджелеса.

Після вечері співачка та оскароносний актор вирушили до свого авто, де чоловік Джей Ло відчинив їй двері. Коли ж Аффлек це зробив, повз проїжджала його фанатка, яка голосно вигукнула: "Бене, я тебе люблю".

Втім, це не сподобалось Дженніфер Лопес, яка одружилася з актором влітку 2022 року. У гніві вона вигукнула незнайомці: "Відвали, с**ко!"

Проте згодом зірка сцени, яка цього дня була одягнена в світлий кежуал-образ, посміхнулася.

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Дженніфер Лопес та Бен Аффлек

Лопес та Аффлек відновили свої стосунки навесні 2021 року. На початку 2000-х пара вже зустрічалася та навіть збиралася одружитися, проте плани не втілились у реальність. Влітку 2022 вони зрештою зіграли весілля.

Дженніфер Лопес та Бен Аффлек Фото: Instagram/Jennifer Lopez

Нагадаємо, як Бен Аффлек змусив Джей Ло відчувати себе найкрасивішою.

Також Фокус писав про маєток Бена Аффлека та Дженніфер Лопес, який вони придбали за 60 млн доларів.