Дженнифер Лопес резко отреагировала на фанатку Бена Аффлека (видео)

Незнакомка, проезжая возле звездной пары, выкрикнула, что любит актера.

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54-летняя американская певица Дженнифер Лопес резко отреагировала на фанатку своего мужа Бена Аффлека, 51. Видео делится Page Six.

Звездная семья накануне ужинала в одном из ресторанов Лос-Анджелеса.

После ужина певица и оскароносный актер отправились к своему авто, где муж Джей Ло открыл ей дверь. Когда же Аффлек это сделал, мимо проезжала его фанатка, которая громко воскликнула: "Бен, я тебя люблю".

Впрочем, это не понравилось Дженнифер Лопес, которая вышла замуж за актера летом 2022 года. В гневе она воскликнула незнакомке: "Отвали, с**ка!"

Однако впоследствии звезда сцены, которая в этот день была одета в светлый кэжуал-образ, улыбнулась.

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Дженнифер Лопес и Бен Аффлек

Лопес и Аффлек возобновили свои отношения весной 2021 года. В начале 2000-х пара уже встречалась и даже собиралась пожениться, однако планы не воплотились в реальность. Летом 2022 года они в конце концов сыграли свадьбу.

Дженнифер Лопес и Бен Аффлек Фото: Instagram/Jennifer Lopez

Напомним, как Бен Аффлек заставил Джей Ло чувствовать себя самой красивой.

Также Фокус писал об имении Бена Аффлека и Дженнифер Лопес, которое они приобрели за 60 млн долларов.