Дженнифер Лопес и Бена Аффлека заметили за романтическим разговором (фото, видео)
Звездные супруги ходили по магазинам в поисках мебели для своего особняка за 60 млн долларов.
54-летняя американская певица Дженнифер Лопес и актер Бен Аффлек, 51, насладились романтическим моментом во время шопинга. Об этом пишет Daily Mail.
Через шесть месяцев после того, как они приобрели особняк в Беверли-Хиллз за 60 миллионов долларов, супруги пришли за покупками в мебельный магазин.
Блуждая среди разнообразных предложений торгового центра, пара присела на диван, вероятно, проверяя его на комфорт.
Супруги нежно смотрели друг другу в глаза, обнимаясь на диване в магазине.
Певица выбрала для шопинга пиджак в клетку поверх бледно-голубой водолазки. Собрав волосы в высокий пучок, она дополнила образ массивными очками и блестящими серьгами.
Бен Аффлек тем временем оделся в массивный анорак поверх вязаного кардигана.
В мае 2023 стало известно, что пара наконец нашла дом в Беверли-Хиллз после почти года поисков. Знаменитости поженились в 2022 году после возобновления романа весной 2021. Ранее они уже строили совместную историю в начале 2000-х, однако тогда их союз распался.
Напомним, Дженнифер Лопес показала свою украшенную елку к Рождеству 2023.
Также Фокус писал об обставновке в роскошном поместье Лопес и Аффлека.