Дженніфер Лопес та Бена Аффлека помітили за романтичною розмовою (фото, відео)

Зіркове подружжя ходило магазинами в пошуках меблів для свого особняка за 60 млн доларів.

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54-річна американська співачка Дженніфер Лопес і актор Бен Аффлек, 51, насолодилися романтичним моментом під час шопінгу. Про це пише Daily Mail.

Через шість місяців після того, як вони придбали особняк у Беверлі-Гіллз за 60 мільйонів доларів, подружжя прийшло за покупками в меблевий магазин.

Блукаючи серед різноманітних пропозицій торгового центру, пара присіла на диван, ймовірно, перевіряючи його на комфорт.

Дженніфер Лопес та Бен Аффлек

Подружжя ніжно дивилося одне одному в очі, обіймаючись на дивані в магазині.

Співачка обрала для шопінгу піджак у клітинку поверх блідо-блакитної водолазки. Зібравши волосся у високий пучок, вона доповнила образ масивними окулярами та блискучими сережками.

Дженніфер Лопес та Бен Аффлек

Бен Аффлек тим часом одягнувся у масивний анорак поверх в’язаного кардигану.

У травні 2023 стало відомо, що пара нарешті знайшла будинок у Беверлі-Гіллз після майже року пошуків. Знаменитості одружилися у 2022 році після відновлення роману навесні 2021. Раніше вони вже будували спільну історію на початку 2000-х, проте тоді їхній союз розпався.

Нагадаємо, Дженніфер Лопес показала свою прикрашену ялинку до Різдва 2023.

Також Фокус писав про обставновку в розкішному маєтку Лопес та Аффлека.