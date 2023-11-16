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Стиль життя

Дженніфер Лопес поділилася відвертими кадрами (фото)

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Фото: Instagram jlo | Дженніфер Лопес

Знаменитість показала результати нещодавньої фотосесії.

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54-річна американська співачка та акторка Дженніфер Лопес показала серію відвертих кадрів. Знімками дружина оскароносного Бена Аффлека, 51, ділиться у своєму Instagram з понад 250 млн підписників.

Знаменитість ніяк не прокоментувала свіжі фото, на яких постала у вільних штанах шоколадного відтінку та темному жилеті Valentino, що ледь прикривав груди зірки та був схожий на шарф. До образу вона додала пальто, вкрите камінням, та зробила ефектний макіяж з акцентом на очі. Своє довге світле волосся Джей Ло залишила розпущеним.

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Доповнив відвертий лук Дженніфер Лопес срібний хрестик. Вона впевнено дивилася прямо в камеру.

Дженніфер Лопес

"Завжди така гарна", "О Боже! Чудово", "Мій рот "на підлозі"", "Вау, захоплює подих", — коментують нову зйомку американської знаменитості її фоловери у соцмережі.

Нагадаємо, тим часом Бен Аффлек знову провів час з колишньою дружиною Дженніфер Гарнер.

Також Фокус писав про стильне пальто на кінець осені 2023 року, яке нещодавно продемонструвала Джей Ло.