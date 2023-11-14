Знову разом: Бен Аффлек сміявся з Дженніфер Гарнер (фото)

Колишнє подружжя, яке було у шлюбі з 2005 по 2018, доволі часто проводить разом час.

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51-річного американського актора Бена Аффлека знову "зловили" папараці за розмовами та сміхом з колишньою дружиною, акторкою Дженніфер Гарнер, 51. Про це пише Page Six.

Колишнє подружжя напередодні відвідало баскетбольний матч свого 11-річного сина Самюеля. Гарнер та Аффлек розмовляли та посміхалися під час цього.

Мама трьох дітей була одягнена в сірий светр, чорні легінси та тенісні туфлі, а волосся зібрала в трохи розпущений пучок.

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Під час спілкування з колишнім чоловіком акторка одягла на голову чорні сонцезахисні окуляри.

Дженніфер Гарнер та Бен Аффлек

Аффлек тим часом обрав для виходу сорочку поверх футболки з малюнком, джинси та кросівки Nike.

Колишні, які були одружені з 2005 по 2018 рік, покинули матч у Санта-Моніці, штат Каліфорнія, разом зі своїм єдиним сином. Окрім Самюеля, пара виховує двох доньок — Вайолет та Серафіну.

Аффлека та Гарнер часто помічають разом на публіці під час дружніх розмов. Як відомо, акторка наразі заручена з Джоном Міллером, а її колишній чоловік одружився влітку 2022 року з Дженніфер Лопес.

Дженніфер Лопес та Бен Аффлек Фото: Getty Images

Нагадаємо, Бен Аффлек обіймався з Дженніфер Гарнер на публіці.

Також Фокус писав про дружбу Бена Аффлека з нареченим колишньої дружини.