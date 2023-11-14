Снова вместе: Бен Аффлек смеялся с Дженнифер Гарнер (фото)

Бывшие супруги, которые были в браке с 2005 по 2018, довольно часто проводят вместе время.

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51-летнего американского актера Бена Аффлека снова "поймали" папарацци за разговорами и смехом с бывшей женой, актрисой Дженнифер Гарнер, 51. Об этом пишет Page Six.

Бывшие супруги накануне посетили баскетбольный матч своего 11-летнего сына Самюэля. Гарнер и Аффлек разговаривали и улыбались во время этого.

Мама троих детей была одета в серый свитер, черные леггинсы и теннисные туфли, а волосы собрала в немного распущенный пучок.

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Во время общения с бывшим мужем актриса надела на голову черные солнцезащитные очки.

Дженнифер Гарнер и Бен Аффлек

Аффлек тем временем выбрал для выхода рубашку поверх футболки с рисунком, джинсы и кроссовки Nike.

Бывшие, которые были женаты с 2005 по 2018, покинули матч в Санта-Монике, штат Калифорния, вместе со своим единственным сыном. Кроме Самюэля, пара воспитывает двух дочерей — Вайолет и Серафину.

Аффлека и Гарнер часто замечают вместе на публике во время дружеских разговоров. Как известно, актриса сейчас помолвлена с Джоном Миллером, а ее бывший муж женился летом 2022 года на Дженнифер Лопес.

Дженнифер Лопес и Бен Аффлек Фото: Getty Images

Напомним, Бен Аффлек обнимался с Дженнифер Гарнер на публике.

Также Фокус писал о дружбе Бена Аффлека с женихом бывшей жены.