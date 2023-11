Дженніфер Лопес показала пальто на кінець осені 2023 (фото)

Зірку помітили після 14-годинного запису її нового альбому.

54-річна американська співачка та акторка Дженніфер Лопес продемонструвала пальто на закінчення осені та початок зими 2023 року. Про це пише Daily Mail.

Дружина Бена Аффлека, 51, наполегливо працювала над своїм майбутнім дев'ятим студійним альбомом під назвою "This Is Me… Now".

А в четвер, 9 листопада 2023, зірку сцени та соцмереж помітили відразу після завершення інтенсивного 14-годинного запису в Лос-Анджелесі.

Дженніфер Лопес розповіла, як Бен Аффлек змінив її життя

Джей Ло пробиралася до свого припаркованого автомобіля, бажаючи повернутися додому до свого чоловіка Бена Аффлека та їхньої змішаної сім’ї, яка складається з п’ятьох дітей: трьох спадкоємців актора та двох співачки.

Знаменитість була в темному теплому пальті з візерунком, яке зав’язувалося навколо талії вбудованим поясом. Співачка носила його поверх синіх "рваних" джинсів-кльош і білого топу.

Її зап'ястя було прикрашено елегантним діамантовим браслетом Hermes Clic H вартістю 34 000 доларів із 18-каратного рожевого золота. Завершуючи свій осінній образ, Джей Ло також одягла світло-коричневі чоботи та розпустила волосся.

Дженніфер Лопес та Бен Аффлек Фото: Getty Images

Нагадаємо, тим часом Бен Аффлек провів час з колишньою дружиною Дженніфер Гарнер.

Також Фокус писав про різку реакцію Дженніфер Лопес на фанатку чоловіка.