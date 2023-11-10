Дженнифер Лопес показала пальто на конец осени 2023 года (фото)
Звезду заметили после 14-часовой записи ее нового альбома.
54-летняя американская певица и актриса Дженнифер Лопес продемонстрировала пальто на окончание осени и начало зимы 2023 года. Об этом пишет Daily Mail.
Жена Бена Аффлека, 51, упорно работала над своим будущим девятым студийным альбомом под названием "This Is Me... Now".
А в четверг, 9 ноября 2023 года, звезду сцены и соцсетей заметили сразу после завершения интенсивной 14-часовой записи в Лос-Анджелесе.Важно
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Джей Ло пробиралась к своему припаркованному автомобилю, желая вернуться домой к своему мужу Бену Аффлеку и их смешанной семье, которая состоит из пятерых детей: трех наследников актера и двух певицы.
Знаменитость была в темном теплом пальто с узором, которое завязывалось вокруг талии встроенным поясом. Певица носила его поверх синих "рваных" джинсов-клеш и белого топа.
Ее запястье было украшено элегантным бриллиантовым браслетом Hermes Clic H стоимостью 34 000 долларов из 18-каратного розового золота. Завершая свой осенний образ, Джей Ло также надела светло-коричневые сапоги и распустила волосы.
Напомним, тем временем Бен Аффлек провел время с бывшей женой Дженнифер Гарнер.
Также Фокус писал о резкой реакции Дженнифер Лопес на фанатку мужа.