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Стиль жизни

Дженнифер Лопес показала пальто на конец осени 2023 года (фото)

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Фото: Getty Images | Дженнифер Лопес

Звезду заметили после 14-часовой записи ее нового альбома.

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54-летняя американская певица и актриса Дженнифер Лопес продемонстрировала пальто на окончание осени и начало зимы 2023 года. Об этом пишет Daily Mail.

Жена Бена Аффлека, 51, упорно работала над своим будущим девятым студийным альбомом под названием "This Is Me... Now".

А в четверг, 9 ноября 2023 года, звезду сцены и соцсетей заметили сразу после завершения интенсивной 14-часовой записи в Лос-Анджелесе.

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Дженнифер Лопес

Джей Ло пробиралась к своему припаркованному автомобилю, желая вернуться домой к своему мужу Бену Аффлеку и их смешанной семье, которая состоит из пятерых детей: трех наследников актера и двух певицы.

Знаменитость была в темном теплом пальто с узором, которое завязывалось вокруг талии встроенным поясом. Певица носила его поверх синих "рваных" джинсов-клеш и белого топа.

Ее запястье было украшено элегантным бриллиантовым браслетом Hermes Clic H стоимостью 34 000 долларов из 18-каратного розового золота. Завершая свой осенний образ, Джей Ло также надела светло-коричневые сапоги и распустила волосы.

Дженнифер Лопес и Бен Аффлек Fullscreen
Дженнифер Лопес и Бен Аффлек
Фото: Getty Images

Напомним, тем временем Бен Аффлек провел время с бывшей женой Дженнифер Гарнер.

Также Фокус писал о резкой реакции Дженнифер Лопес на фанатку мужа.