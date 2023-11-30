Бен Аффлек и Дженнифер Лопес замечены за поцелуями (фото)

Супруги отправились на свидание в Лос-Анджелесе в конце осени.

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51-летний оскароносный актер Бен Аффлек и певица Дженнифер Лопес, 54, замечены за поцелуями на осеннем свидании. Об этом пишет Page Six.

Звездная пара была сфотографирована за поцелуями во время прогулки под руку в Лос-Анджелесе.

Джей Ло улыбнулась своему мужу, прежде чем наклониться к нему. Звезда сцены и экрана была непринужденно одета в белую футболку, кроссовки в тон, удлиненный кардиган и широкие джинсы. Возлюбленная Аффлека дополнила образ для свидания темными солнцезащитными очками и собрала волосы в пучок, держа в руках телефон.

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Бен Аффлек и Дженнифер Лопес

Актер, со своей стороны, соединил серую футболку и куртку с бежевыми брюками и кроссовками Nike.

Бен Аффлек и Дженнифер Лопес Фото: Getty Images

Звезда фильма "Затерянная" и певица поженились летом 2022 года. До этого они были в разных браках. Аффлек воспитывает троих детей от Дженнифер Гарнер, а Лопес — двух наследников от Марка Энтони.

Напомним, Дженнифер Лопес и Бен Аффлек выбирали мебель для своего нового дома.

Также Фокус писал о появлении звездных супругов на вечеринке друзей.