Бен Аффлек та Дженніфер Лопес помічені за поцілунками (фото)

Подружжя вирушило на побачення у Лос-Анджелесі наприкінці осені.

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51-річний оскароносний актор Бен Аффлек та співачка Дженніфер Лопес, 54, помічені за поцілунками на осінньому побаченні. Про це пише Page Six.

Зіркова пара була сфотографована за поцілунками під час прогулянки під руку в Лос-Анджелесі.

Джей Ло посміхнулася своєму чоловікові, перш ніж нахилитися до нього. Зірка сцени та екрану була невимушено одягнена в білу футболку, кросівки в тон, подовжений кардиган і широкі джинси. Кохана Аффлека доповнила образ для побачення темними сонцезахисними окулярами і зібрала волосся в пучок, тримаючи в руках телефон.

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Бен Аффлек та Дженніфер Лопес

Актор, зі свого боку, поєднав сіру футболку та куртку з бежевими штанами та кросівками Nike.

Бен Аффлек та Дженніфер Лопес Фото: Getty Images

Зірка фільму "Загублена" та співачка одружилися влітку 2022 року. До цього вони були в різних шлюбах. Аффлек виховує трьох дітей від Дженніфер Гарнер, а Лопес — двох спадкоємців від Марка Ентоні.

Нагадаємо, Дженніфер Лопес та Бен Аффлек обирали меблі для свого нового будинку.

Також Фокус писав про появу зіркового подружжя на вечірці друзів.