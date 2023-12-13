Сандра Буллок возвращается к работе после смерти бойфренда

Актриса не снималась больше года. За этот период в ее жизни произошла трагедия.

59-летняя голливудская актриса Сандра Буллок, которая четіре месяца назад потеряла своего бойфренда Брайана Рэндалла, решила вернуться к работе. Звезду заметили, когда она выходила из машины на стоянке Warner Bros., пишет Daily Mail.

Сандра Буллок, любимый мужчина которой умер от тяжелой болезни в 57 лет, выглядела мрачно. Похоже, она все еще носит траур, поскольку была одета в черный пиджак и такого же цвета топ. Глаза она спрятала за солнцезащитными очками, а в руках держала черную сумку.

Сандра сделала годовой перерыв в карьере, чтобы ухаживать за Брайаном, три года боровшимся с боковым амиотрофическим склерозом. Ее последними фильмами стали "Затерянный город" и "Быстрее пули", оба вышедшие в 2022 году.

Смерть Брайана 5 августа 2023 года стала для Буллок тяжелым ударом. Рэндал был профессиональным фотографом и познакомился с актрисой в 2015-м, когда делал снимки для вечеринки по случаю пятого дня рождения ее сына Луи.

У Сандры двое приемных детей — 13-летний Луи и 11-летняя Лейла, которых она усыновила и растила вместе с Брайаном до его безвременной смерти.

Актриса редко говорила о личной жизни, но пару лет назад не удержалась и назвала Брайана любовью всей своей жизни.

Сандра Буллок и Брайан Рэндалл

"У нас двое прекрасных детей — трое детей, его старшая дочь. Это лучшая вещь на свете", – призналась она.

Ее роман с Брайаном начался спустя пять лет после безумия в СМИ вокруг краха ее брака со звездой реалити-шоу Джесси Джеймсом. Сандра оказалась в центре скандала в начале 2010 года, когда сразу несколько женщин заявили, что Джесси изменял Буллок с ними.

Ранее Фокус писал, что Сандра не была уверена в съемках фильма "Невидимая сторона", за который она получила "Оскар".