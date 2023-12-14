Российский дизайнер Гоша Рубчинский присоединился к бренду Канье Уэста

Ранее Рубчинский заявил, что уходит из бренда Comme des Garçons.

Канье Уэст, который успел ввязаться в скандал с группой Backstreet Boys, объявил, что нашел нового дизайнера для своего бренда YEEZY. Новым руководителем отдела дизайна стал российский дизайнер Гоша Рубчинский. Об этом пишет Hypebeast.

"Приход этого легендарного российского дизайнера в YEEZY, выдающийся мировой бренд в области музыки и моды, является важной вехой в истории дизайна", — сказано в сообщении.

Пост Канье Уэста

38-летний российский модный деятель также поделился заявлением в Instagram: "Мы рады представить новое направление модного бренда Гоши Рубчинского как независимого творческого центра. Отойдя от семей Comme des Garçons и Rassvet, наш бренд прокладывает свой собственный путь. Под творческим руководством Гоши мы готовы реализовать новые захватывающие проекты и сотрудничество, которые воплощают наш дух независимости и творческого стремления. Мы благодарны за постоянную поддержку нашего сообщества, которая подпитывает наше путешествие".

Гоша Рубчинский совсем недавно участвовал в оформлении обложки совместного альбома Ye и Ty Dolla $ign Vultures.

Напомним, в 2018 году Рубчинский оказался в центре секс-скандала. В соцсетях была опубликована его переписка с 16-летним Яном Сильфверлингом, которого дизайнер просил прислать ему обнаженные фото.

Рубчинский заявил, что таким образом проводил кастинг и когда юноша стал слишком настойчив, заблокировал его. Но Adidas прекрастил с ним сотрудничество.

Помимо Рубчинского, свою позицию по поводу скандала выразил президент дома моды COMME des GARÇONS и инвестор брендов Гоши Эдриан Йоффе: "Мы продолжаем поддерживать Гошу из-за полного отсутствия любых доказательств того, что он злоупотреблял своими полномочиями или сделал что-либо незаконное. Теперь классический кастинг почти не практикуется, и многие проводят кастинги в соцсетях. Мы верим, что человек невиновен, пока его вина не доказана. И надлежащая проверка фактов должна стать стандартной процедурой".

Ранее Тейлор Свифт, которая стала "человеком года" по мнению журнала TIME, прошлась в интервью по Уэсту, с которым у нее давний конфликт и по его бывшей жене Ким Кардашьян, назвав их "мусором".