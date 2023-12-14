Сидни Суини обвинили в том, что она врет о своем романе с Гленом Пауэллом

Фанаты называют "химию" между ними фальшивой и говорят, что этот роман придуман.

Начинается негативная реакция на роман Сидни Суини, звезды "Эйфории" и Глена Пауэлла ("Топ Ган: Мэверик"), поскольку фанаты называют их химию "фальшивой" и считают, что они врут о своем романе. Сделано это лишь для продвижения их нового совместного фильма "Кто угодно, но не ты". Об этом пишет Daily Mail.

Партнеры по фильму Anyone But You ("Кто угодно, но не ты") Сидни Суини и Глен Пауэлл стали часто появляться вместе на красной дорожке, фотографироваться вместе и будто бы продолжать роман, начатый на съемочной площадке.

Но фанаты начали подвергать сомнению эти слухи, и многие задаются вопросом, не симулировала ли пара свою химию в рамках рекламного трюка для продвижения фильма.

В новой романтической комедии рассказывается о Би (Суини) и Бене (Пауэлл), которые притворяются идеальной парой во время посещения свадьбы в Австралии. Премьера ромкома назначена на 21 декабря.

Один из пользователей X (ранее Twitter) прямо написал: "Все верят в эту драму с Сидни Суини и Гленном Пауэллом. Мне сейчас так смешно, потому что это явно пиар-ход".

Но он не одинок, другие пользователи соцсетей также отметили, что чувства между актерами не выглядят искренними.

"Совершенно очевидно, что эта пара была создана по мотивам фильма. Поработала PR-команда, чтобы фильм привлек больше внимания. Пожалуйста! Потому что как еще люди могли бы говорить об этом фильме? До этого всем было на него плевать", — пишут другие.

Слухи об отношениях Сидни и Глена, которые якобы начались еще во время съемок, стали циркулировать в начале года и быстро получили распространение после того, как Глен тихо расстался со своей девушкой-моделью Джиджи Пэрис в апреле.

Сидни Суини и Глен Пауэлл Фото: Getty Images

Сидни ранее отвергала слухи, говоря, что совместные фотосессии с Гленом – это просто рекламная кампания картины.

"Нам с Гленом все равно. Нам так весело вместе, и мы очень уважаем друг друга. Мы с нетерпением ждем пресс-тура", — шутила актриса.

Она добавила, что фанаты сами придумали роман между ними, а теперь сами его отрицают. А инсайдеры тем временем сообщают, что Сидни Суини и Глен Пауэлл много времени проводят вместе.

Напомним, хоть Глен и расстался со своей девушкой, звезда "Белого лотоса" все еще официально в отношениях с ресторатором Джонатаном Давино. Пара начала встречаться в 2017 году.

Еще в начале осени Сидни и Джонатана видели на свидании в Венеции.