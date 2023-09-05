Звезда "Эйфории" Сидни Суини отправилась на ночное свидание с женихом (фото)

Звездная пара несколько дней назад прибыла в Венецию на 80-й международный кинофестиваль.

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25-летняя американская актриса Сидни Суини и ее жених Джонатан Давино отправились на свидание в Венеции. Об этом пишет Page Six.

Звезда "Эйфории" и ее возлюбленный присоединились к 26-летней актрисе Лили Рейнхарт и ее бойфренду Джеку Мартину, чтобы провести ночь в "городе на воде". Две звездные пары были сфотографированы, когда держались за руки, направляясь на вечеринку Miu Miu.

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Сидни Суини с женихом прибыли на Венецианский кинофестиваль (фото)

Каждый из четырех надел полностью черный наряд для мероприятия, которое является частью 80-го Венецианского международного кинофестиваля.

Рейнхарт выбрала черное приталенное платье, а Суини надела черное мини-платье с короткими рукавами, прозрачным верхом и юбкой с воланами.

Сидни и Давино, которых связывали с 2018 года, обручились в начале 2022. Хотя актриса никогда публично не комментировала свои отношения, в феврале 2022 года ее заметили с большим бриллиантовым кольцом на левом безымянном пальце во время прогулки в Лос-Анджелесе. Позже PEOPLE подтвердили, что пара помолвлена.

Звезда "Белого лотоса" ранее говорила о своем решении оставить любовную жизнь в тайне.

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Сидни Суини с женихом

Напомним, Сидни Суини продемонстрировала фигуру в черном бикини.

Также Фокус писал об откровенном интервью Сидни Суини.