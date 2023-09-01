Сидни Суини с женихом прибыли на Венецианский кинофестиваль (фото)

Звездная пара выбрала похожие образы для посещения знаменитого итальянского города.

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25-летняя американская актриса Сидни Суини и ее жених Джонатан Давино прибыли в Италию на третий день Венецианского кинофестиваля-2023. Об этом пишет Daily Mail.

Звезда "Эйфории" и ее возлюбленный гармонировали в кремовых льняных нарядах.

Суини надела топ без рукавов оттенка слоновой кости, заправленный в льняные шорты с поясом. А Давино дополнил ее брюками из такого же материала и цвета, а также рубашкой в рубчик с короткими рукавами. Кроме того, влюбленные дополнили образы модными солнцезащитными очками.

Актриса закрепила свои шорты коричневым кожаным ремнем с золотой пряжкой.

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Сидни Суини в Венеции

Она также надела золотистое колье, браслет и маленькие серьги. Знаменитость сочетала свой образ с парой массивных, ярко белых кроссовок с коричневыми шнурками.

Сидни Суини и ее жених в Венеции

Звезда "Эйфории" держала в руках белую рубашку и коричневую кожаную сумку.

Пара была замечена во время посадки в водное такси после приземления в знаменитом итальянском городе.

Напомним, украино-французская актриса Ольга Куриленко посетила второй день Венецианского кинофестиваля.

Также Фокус писал о появлении Сидни Суини на публике в платье с глубоким декольте.