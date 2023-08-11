Сидни Суини в платье с глубоким декольте появилась на публике (фото)

Знаменитость посетила мероприятие Variety в Лос-Анджелесе.

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25-летняя американская актриса Сидни Суини вышла на публику в черном глянцевом платье. Об этом пишет Daily Mail.

Звезда "Эйфории" и "Белого лотоса" прибыла на ежегодное мероприятие Variety Power of Young Hollywood в Лос-Анджелесе. Суини продемонстрировала черное виниловое платье с баской на красной дорожке в NeueHouse Hollywood.

Актриса прогуливалась по звездному залу на высоких лакированных каблуках. Ее длинные светлые волосы гламурными волнами спадали на спине и груди.

Суини заправила волосы за уши, чтобы продемонстрировать свои блестящие серьги. Она дополнила образ нюдовым блеском для губ и ярко-розовыми румянами.

Звезда стала героиней с обложки Variety в этом месяце, где она рассказала о своих будущих семейных планах и слухах о том, что у нее был роман со своим коллегой по фильму Гленом Пауеллом. Сидни, которая помолвлена с бизнесменом Джонатаном Давино, назвала эти предположения "смешными" и что ей и Глену "наплевать".

Сидни Суини Фото: Getty Images

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Сидни Суини Фото: Getty Images

Напомним, Сидни Суини продемонстрировала фигуру в черном бикини.

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