Сідні Свіні в сукні з глибоким декольте зʼявилася на публіці (фото)

Знаменитість відвідала захід Variety у Лос-Анджелесі.

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25-річна американська акторка Сідні Свіні вийшла на публіку в чорній глянцевій сукні. Про це пише Daily Mail.

Зірка "Ейфорії" та "Білого лотоса" прибула на щорічний захід Variety Power of Young Hollywood у Лос-Анджелесі. Свіні продемонструвала чорну вінілову сукню з баскою на червоній доріжці в NeueHouse Hollywood.

Акторка прогулювалася по зірковому залу на високих лакованих підборах. Її довге світле волосся гламурними хвилями спадало на спині та грудях.

Свіні заправила волосся за вуха, щоб продемонструвати свої блискучі сережки. Вона доповнила образ нюдовим блиском для губ і яскраво-рожевими рум’янами.

Зірка стала героїнею з обкладинки Variety цього місяця, де вона розповіла про свої майбутні сімейні плани та чутки про те, що у неї був роман зі своїм колегою по фільму Гленом Павеллом. Сідні, яка заручена з бізнесменом Джонатаном Давіно, назвала ці припущення "смішними" і що їй і Глену "наплювати".

Сідні Свіні Фото: Getty Images

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Сідні Свіні Фото: Getty Images

Нагадаємо, Сідні Свіні продемонструвала фігуру у чорному бікіні.

Також Фокус писав про нову відверту зйомку Сідні Свіні для глянцю.