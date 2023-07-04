Просто і стильно: Сідні Свіні показала фігуру в чорному бікіні (фото)

Зірка "Ейфорії" проводить час із друзями на Ібіці.

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25-річна американська акторка Сідні Свіні продемонструвала свою приголомшливу статуру, насолоджуючись літом із компанією близьких друзів під час яхтового дня на Ібіці, Іспанія. Про це пише Daily Mail.

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Зірка підліткового серіалу "Ейфорія" була помічена в чорному топі від бікіні з круглою золотою прикрасою спереду. Акторка, номінована на премію "Еммі", також одягла пару відповідних чорних плавок від бікіні. Насолоджуючись купанням в океані, красуня-блондинка вирішила доповнити свій образ кількома витонченими намистами із золотими ланцюжками.

Після відпочинку на яхті Сідні показала свій літній стиль у коричневих шортах і вкороченому топі з бретельками. У руці Свіні несла білу сумочку Miu Miu, а великі чорні сонцезахисні окуляри завершили її образ. Її довгі локони були легко зібрані в просту зачіску і скріплені білою шпилькою на потилиці.

Нагадаємо, Сідні Свіні об'єдналася з улюбленим лейблом Frankies Bikinis для створення колекції купальних костюмів, натхненної італійською літньою романтикою.

Раніше Фокус писав, що актриса Сідні Свіні продемонструвала спокусливе декольте, з'явившись на LACMA Art + Film Gala в образі сексуальної зефірки.