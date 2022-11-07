Зірка "Ейфорії" Сідні Свіні продемонструвала спокусливе декольте

У цьому вбранні акторка нагадувала рожевий зефір.

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25-річна зірка серіалу "Ейфорія", американська акторка Сідні Свіні відвідала гала-вечір LACMA Art+Film Gala, який пройшов у Лос-Анджелесі під патронатом модного дому Gucci. Про це пише DailyMail.

Захід присвячений вшануванню видатних діячів кіно, моди та сучасного мистецтва.

Юна знаменитість для виходу обрала образ сексуальної зефірки. Вона вибрала для заходу рожеву сукню від Giambattista Valli з короткою спідницею, глибоким V-подібним декольте та рукавами, прикрашеними об'ємними трояндами.

До сукні Свіні одягла щільні рожеві колготки та блискучі сріблясті босоніжки на дуже високій платформі.

На додаток до образу акторка одягла сережки-пусети з рожевими діамантами. На руках у Сінді був рожевий манікюр.

Проте родзинкою аутфіту акторки стало глибоке декольте.

Нагадаємо, цього вечора також з'явилася Біллі Айліш зі своїм бойфрендом. 20-річна американська співачка вперше вийшла у світ зі своїм бойфрендом, фронтменом гурту The Neighbourhood Джессі Разерфордом. Раніше Біллі довго приховувала свій роман і лише недавно підтвердила, що перебуває у стосунках. Для появи парочка обрала незвичайні вбрання.