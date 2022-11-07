Звезда "Эйфории" Сидни Суини продемонстрировала соблазнительное декольте

В этом наряде актриса напоминала розовый зефир.

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25-летняя звезда сериала "Эйфория", американская актриса Сидни Суини посетила гала-вечер LACMA Art + Film Gala, который прошел в Лос-Анджелесе под патронатом модного дома Gucci. Об этом пишет DailyMail.

Мероприятие было посвящено чествованию выдающихся деятелей кино, моды и современного искусства.

Юная знаменитость для выхода выбрала образ сексуальной зефирки. Она выбрала для мероприятия розовое платье от Giambattista Valli с короткой юбкой, глубоким V-образным декольте и рукавами украшенными объемными розами.

К платью Суини надела плотные розовые колготки и сверкающие серебристые босоножки на очень высокой платформе.

В дополнение к образу актриса надела сережки-пусты с кружными розовыми бриллиантами. На руках у Синди был розовый маникюр.

Однако изюминкой аутфита актрисы стало глубокое декольте.

Напомним, на этом вечере также появилась Билли Айлиш со своим бойфрендом. 20-летняя американская певица впервые вышла в свет со своим бойфрендом, фронтменом группы The Neighbourhood Джесси Разерфордом. Ранее Билли долго скрывала свой роман и только недавно подтвердила, что состоит в отношениях. Для выхода в свет парочка выбрала необычные наряды.