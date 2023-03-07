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Стиль життя

Зірка "Ейфорії" Сідні Свіні знялася для колекції купальників Frankies Bikinis (фото)

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Фото: Instagram @francescaaiello | Сідні Свіні

Акторка Сідні Свіні об'єдналася з брендом купальників Frankies Bikinis, що базується в Лос-Анджелесі, і створила свою "найсексуальнішу колекцію".

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Зірка "Ейфорії" Сідні Свіні об'єдналася з улюбленим лейблом Frankies Bikinis для створення колекції купальних костюмів, натхненної італійською літньою романтикою. Бренд назвав цю лінію в пресрелізі "найсексуальнішою за всю історію".

"Я виросла біля води, завжди бігала в бікіні", — розповіла Свіні Elle про те, чому вона вирішила взяти участь у рекламі купальників, додавши, що вона "хотіла створити щось, що справді було б схоже на мене".

Зазначається, що співпраця 25-річної американської акторки з брендом почалася через рік після того, як бренд Gemma One-Piece зібрав список очікування з 500 осіб за 24 години після того, як Свіні одягнула їх купальник в епізоді серіалу HBO.

Епізод серіалу "Ейфорія"

І хоча стиль з ремінцями, можливо, не допоміг її персонажці Кессі залицятися до Нейта (Джейкоб Елорді), він привернув увагу засновниці та креативної директорки Frankies Bikinis Франчески Аєлло.

Франчески Аєлло та Сідні Свіні Fullscreen
Франчески Аєлло та Сідні Свіні
Фото: Instagram @francescaaiello
Сідні Свіні Fullscreen
Сідні Свіні
Фото: Instagram @francescaaiello

"Я відразу ж уявила собі співпрацю із Сідні для створення виробів, які дійсно втілюють її чудову жіночність, її надзвичайну романтичну ауру, не кажучи вже про її численні таланти", — сказала вона в пресрелізі бренду.

Майбутня співпраця обіцяє бути карколомною, оскільки в межах кампанії зірка позує в Італії в різних купальниках — від вишитого трикутного топа до мереживного чорного бікіні.

Раніше Фокус писав, що акторка Сідні Свіні продемонструвала спокусливе декольте, з'явившись на LACMA Art+Film Gala в образі сексуальної зефірки.