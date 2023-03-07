Зірка "Ейфорії" Сідні Свіні знялася для колекції купальників Frankies Bikinis (фото)

Акторка Сідні Свіні об'єдналася з брендом купальників Frankies Bikinis, що базується в Лос-Анджелесі, і створила свою "найсексуальнішу колекцію".

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Зірка "Ейфорії" Сідні Свіні об'єдналася з улюбленим лейблом Frankies Bikinis для створення колекції купальних костюмів, натхненної італійською літньою романтикою. Бренд назвав цю лінію в пресрелізі "найсексуальнішою за всю історію".

"Я виросла біля води, завжди бігала в бікіні", — розповіла Свіні Elle про те, чому вона вирішила взяти участь у рекламі купальників, додавши, що вона "хотіла створити щось, що справді було б схоже на мене".

Зазначається, що співпраця 25-річної американської акторки з брендом почалася через рік після того, як бренд Gemma One-Piece зібрав список очікування з 500 осіб за 24 години після того, як Свіні одягнула їх купальник в епізоді серіалу HBO.

[ + – ] Епізод серіалу "Ейфорія"

І хоча стиль з ремінцями, можливо, не допоміг її персонажці Кессі залицятися до Нейта (Джейкоб Елорді), він привернув увагу засновниці та креативної директорки Frankies Bikinis Франчески Аєлло.

[ + – ] Франчески Аєлло та Сідні Свіні Фото: Instagram @francescaaiello [ + – ] Сідні Свіні Фото: Instagram @francescaaiello

"Я відразу ж уявила собі співпрацю із Сідні для створення виробів, які дійсно втілюють її чудову жіночність, її надзвичайну романтичну ауру, не кажучи вже про її численні таланти", — сказала вона в пресрелізі бренду.

Майбутня співпраця обіцяє бути карколомною, оскільки в межах кампанії зірка позує в Італії в різних купальниках — від вишитого трикутного топа до мереживного чорного бікіні.

Раніше Фокус писав, що акторка Сідні Свіні продемонструвала спокусливе декольте, з'явившись на LACMA Art+Film Gala в образі сексуальної зефірки.