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Стиль жизни

Звезда "Эйфории" Сидни Суини снялась для коллекции купальников Frankies Bikinis (фото)

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Фото: Instagram @francescaaiello | Сидни Суини

Актриса Сидни Суини объединилась с базирующимся в Лос-Анджелесе брендом купальников Frankies Bikinis и создала свою "самую сексуальную коллекцию".

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Звезда "Эйфории" Сидни Суини объединяется с любимым лейблом Frankies Bikinis для создания коллекции купальных костюмов, вдохновленной итальянской летней романтикой. Бренд назвал эту линию в пресс-релизе "самой сексуальной за всю историю".

"Я выросла у воды, всегда бегала в бикини", — рассказала Суини Elle о том, почему она решила принять участие в рекламе купальников, добавив, что она "хотела создать что-то, что действительно было бы похоже на меня".

Отмечается, что сотрудничество 25-летней амриканской актрисы с брендом началось через год после того, как бренд Gemma One-Piece собрал список ожидания из 500 человек за 24 часа после того, как Суини надел их купальник в эпизоде сериала HBO.

Эпизод сериала "Эйфория"

И хотя стиль с ремешками, возможно, не помог ее персонажу Кэсси ухаживать за Нейтом (Джейкоб Элорди), он привлек внимание основательницу и креативного директора Frankies Bikinis Франчески Айелло.

Франчески Айелло и Сидни Суини Fullscreen
Франчески Айелло и Сидни Суини
Фото: Instagram @francescaaiello
Сидни Суини Fullscreen
Сидни Суини
Фото: Instagram @francescaaiello

"Я сразу же представила себе сотрудничество с Сидни для создания изделий, которые действительно воплощают ее великолепную женственность, ее сногсшибательную романтическую ауру, не говоря уже о ее многочисленных талантах", — сказала она в пресс-релизе бренда.

Предстоящее сотрудничество обещает быть головокружительным, поскольку в рамках кампании звезда позирует в Италии в разных купальниках — от вышитого треугольного топа до кружевного черного бикини.

Ранее Фокус писал, что актриса Сидни Суини продемонстрировала соблазнительное декольте, появившись на LACMA Art + Film Gala в образе сексуальной зефирки.