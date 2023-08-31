Ольга Куриленко в нежном платье посетила Венецианский кинофестиваль-2023 (фото)
Уроженка Бердянска появилась на фотоколле картины "О деньгах и крови", в которой исполнила главную роль.
43-летняя украино-французская актриса Ольга Куриленко посетила второй день 80-го Венецианского кинофестиваля в Италии. Об этом пишет Daily Mail.
Событие будет проходить на острове Лидо с 30 августа по 9 сентября 2023 года и официально признано FIAPF (Международная федерация ассоциации кинопродюсеров). Фестиваль открылся премьерой итальянского фильма "Команданте" режиссера Эдоардо Де Анджелиса.
Ольга Куриленко, которая родилась в Бердянске, появилась на публике во время второго дня кинособытия в нежно-розовом платье на бретельках от ливанского дизайнера Elie Saab.
"Девушка Бонда" посетила фотоколл картины D'Argent Et De Sang ("О деньгах и крови"), будущего французского мини-сериала, в котором она сыграла главную роль.
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Сверху и снизу платья были белые вышитые цветы. Свой потрясающий ансамбль украинка соединила с блестящими туфлями на каблуках и завязала длинные темные волосы в высокий хвост.
Также Ольга добавила к элегантному образу серебряные серьги-кольца и золотую цепочку.
Напомним, Ольга Куриленко появилась на публике в платье украинского бренда.
Также Фокус писал о съемках Ольги Куриленко в боевике, в котором она сражалась с российским олигархом.