Украинка Куриленко снялась боевике Netflix, в котором сражается с российским олигархом

Стриминговый сервис Netflix продолжает снимать боевики, посвященные бывшим военным. По сюжету, главная героиня новой кинокартины применит в мирной жизни все, чему ее обучили в армии.

Компания "Netflix" опубликовала на своем YouTube-канале трейлер французского боевика "Sentinelle" ("Часовой") с участием актрисы украинского происхождения Ольги Куриленко, ранее снявшейся в таких голливудских блокбастерах, как "Обливион" и "Квант милосердия". Режиссер фильма – француженка Джули Леклерк (Julie Leclerc).

После выпуска схожих по сюжету кинолент "Extraction" с Крисом Хемсвортом и "The Old Guard" с Шарлиз Терон, стриминговый сервис предлагает своим подписчикам новый фильм об экс-военнослужащем, в данном случае – военнослужащей.

Как можно разобрать из трейлера, Куриленко играет роль французского солдата, который вернулся из зоны боевых действий к мирной жизни, и теперь просто патрулирует улицы мирного города. Однако, после того, как ее сестру изнасиловал сын российского олигарха, главная героиня находит возможность приложить свои смертоносные навыки. По фильму, возмездие в правовом поле осложняется высоким связям отца насильника, и персонаж Куриленко, вполне ожидаемо, начинает вершить правосудие самостоятельно.

[ + – ] YouTube / Netflix

Премьера боевика на "Netflix" состоится 5-го марта 2021 года. Помимо Куриленко в киноленте снялись Мэрилин Лима, Мишель Набокофф, Андрей Горленко, Мартин Сваби и Кэрол Вейерс. Скорее всего в украинском прокате фильм будет отмечен, как боевик, судя по сообщениям профильных СМИ он "обещает неплохой набор боевых сцен". На сайте "Netflix" фильм "Sentinelle" указан в категории "драма".

Напомним, в прошлом году американскую актрису с украинскими корнями Ольгу Куриленко ее подписчики "затравили" за поздравление с Днем победы. Куриленко же отметила, что она вообще-то "не украинка, а славянка" и добавила: "Тест ДНК показал, что украинской крови во мне вообще нет".