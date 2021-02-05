Українка Куриленко знялася в бойовику Netflix, в якому б'ється з російським олігархом

Стрімінговий сервіс Netflix продовжує знімати бойовики, присвячені колишнім військовим. За сюжетом, головна героїня нової кінокартини застосує в мирному житті все, чого її навчили в армії.

Компанія "Netflix" опублікувала на своєму YouTube-каналі трейлер французького бойовика "Sentinelle" ("Вартовий") за участю акторки українського походження Ольги Куриленко, яка раніше знялася в таких голлівудських блокбастерах, як "Облівіон" і "Квант милосердя". Режисер фільму — француженка Джулі Леклерк (Julie Leclerc).

Після випуску схожих за сюжетом кінострічок "Extraction" із Крісом Хемсвортом і "The Old Guard" із Шарліз Терон, стрімінговий сервіс пропонує своїм передплатникам новий фільм про екс-військовослужбовця, у цьому випадку — військовослужбовицю.

Як можна дізнатися з трейлера, Куриленко грає роль французького солдата, який повернувся із зони бойових дій до мирного життя, і тепер просто патрулює вулиці мирного міста. Однак, після того, як її сестру згвалтував син російського олігарха, головна героїня знаходить можливість застосувати свої смертоносні навички. За фільмом, помста в правовому полі ускладнюється високими зв'язками батька насильника, і персонаж Куриленко, цілком очікувано, починає вершити правосуддя самостійно.

[ + – ] YouTube/Netflix

Прем'єра бойовика на "Netflix" відбудеться 5-го березня 2021 року. Крім Куриленко в кінострічці знялися Мерілін Ліма, Мішель Набокофф, Андрій Горленко, Мартін Свабі та Керол Вейерс. Швидше за все в українському прокаті фільм буде зазначений, як бойовик, судячи за повідомленнями профільних ЗМІ він "обіцяє непоганий набір бойових сцен". На сайті "Netflix" фільм "Sentinelle" вказано в категорії "драма".

Нагадаємо, минулого року американську акторку з українським корінням Ольгу Куриленко її підписники "зацькували" за привітання з Днем перемоги. Куриленко ж зазначила, що вона взагалі-то "не українка, а слов'янка" і додала: "Тест ДНК показав, що української крові в мені взагалі немає".