Ольга Куриленко и сестры Спенсер вышли в свет в роскошных нарядах

Ольга Куриленко давно не появлялась на публике, так что ее выход в прозрачном платье от украинского бренда стал сенсацией.

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В лондонском отеле "Дорчестер" прошла церемония награждения Walpole British Luxury Awards. И на нем появились завсегдатаи самых шикарных вечеринок: племянницы принцессы Дианы – сестры Спенсер и украинская актриса Ольга Курилиенко. Об этом пишет Daily Mail.

43-летняя звезда фильма про Джеймса Бонда появилась в роскошном прозрачном платье, которое подчеркивало ее фигуру.

Причудливое платье Ольги отличалось асимметричным вырезом с контрастными прозрачными и черными вставками. Платье от украинского бренда Frolov стоимостью в три тысячи долларов она дополнила украшениями Vrai с бриллиантами.

[ + – ] Ольга Куриленко в платье от украинского бренда Фото: Getty Images

Премия Walpole British Luxury Awards — это утонченное празднование достижений творчества, дизайна, инноваций, таланта и мастерства. Ежегодная церемония чествует тех людей и бренды, которые достигли вершин мастерства в различных категориях.

Также на вечеринке присутствовали знаменитые племянницы покойной принцессы Дианы: леди Элиза и леди Амелия Спенсер.

[ + – ] Леди Амелия и леди Элиза Спенсер Фото: Getty Images

Близнецы славятся тем, что всегда появляются в схожих по стилю нарядах.

Леди Элиза надела на мероприятие ассиметричное черное платье с интригующими вырезами.

А леди Амелия выбрала черное закрытое платье, расшитое серебристыми пайетками, с так называемыми "ангельскими" рукавами и V-образным вырезом.

Сохраняя минимализм и фирменный стиль, сестры Спенсер дополнили свои образы бриллиантовыми украшениями.

Напомним, сестры Спенсер недавно переехали из ЮАР в Лондон и уже стали звездами всех светских приемов британской столицы. Любимицы модных таблоидов посещают практически все роскошные вечера и приемы.

После того, как их родная сестра Китти Спенсер вышла замуж и уже не так часто появляется на публике, девушки теперь заняли ее место.