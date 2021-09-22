Племянницы принцессы Дианы произвели фурор на вечеринке Dior

Близнецы леди Амелия и леди Элиза выходят из тени своей блистательной сестры Китти Спенсер

29-летние сестры Элиза и Амелия Спенсер, племянницы принцессы Дианы и родные сестры Китти Спенсер, которая недавно вышла замуж, прибыли из ЮАР ради роскошной вечеринки Dior в Дюссельдорфе, Германия. Об этом пишет Daily Mail.

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Леди Амелия и Элиза совсем недавно переехали в Лондон и уже стали звездами всех светских приемов британской столицы. Они и раньше были завсегдатаями первых страниц таблоидов. Однако теперь, когда их сестра Китти вышла замуж и уже не так часто выходит в свет, у сестер есть все шансы занять ее место. Трио сестер Спенсер уже произвело фурор на вечеринке Perfect Magazine и показе NoMad на Лондонской неделе моды в прошлое воскресение. А до этого они приезжали на Венецианский кинофестиваль.

[ + – ] Леди Амелия Спенсер и леди Элиза Спенсер на вечеринке Dior в Дюссельдорфе Фото: Getty Images

Известно, что леди Амелия Спенсер переехала из Кейптауна со своим женихом Грегом Маллеттом и подписала вместе с сестрой Элизой контракт с модельным агентством Storm Model Management.

Амелия мечтает стать организатором свадеб, а Элиза — дизайнером интерьеров. После развода их отца и матери, девушки долгое время жили в ЮАР, тогда как их отец, родной брат принцессы Дианы, вернулся в родовое поместье.

У них есть две сводные сестры и сводный брат от второго и третьего брака отца и сводный брат от второго брака матери.

Ранее в этом году Спенсеры были названы журналом Tatler самыми красивыми и элегантными сестрами-селебрити.

А леди Амелия призналась, что они очень близки с Элизой. "Мы любим делать одно и то же и у нас один круг друзей. Но она моя лучшая подруга, как и я ее", — рассказала девушка.

Сестры Спенсер признались, что им очень нравилось жить в родовом поместье семьи – имении Олторп, где выросла принцесса Диана. И они сохранили теплые воспоминания о леди Ди. "Мы были очень близки", — рассказали девушки.

Напомним, ранее Китти Спенсер рассказала о своем брате, Луи Спенсере, сыне Чарльза Спенсера, младшего брата покойной принцессы Дианы, и его первой жены Кэтрин Локвуд. Именно Луи унаследует титул графа Спенсера и родовое поместье.